Marienkirche Kirchenmusik: Haydns Stabat mater

Reutlingen / ch

Das „Stabat Mater“ von Joseph Haydn steht am Karfreitag, 30. März, 19 Uhr, auf dem Programm in der Stunde der Kirchenmusik, und zwar in der Reutlinger Marienkirche. Es musizieren Solisten, Bachensemble Reutlingen und Collegium musicum der Marienkirche unter der Leitung von Torsten Wille. 1766 wurde Joseph Haydn auch mit der Leitung der geistlichen Musik am Hofe Esterhazy betraut. Die erste größere geistliche Komposition war das 1767 uraufgeführte „Stabat Mater“. Dieses Werk fand weite Verbreitung in viele europäische Länder. Auch heute noch sind 180 Originalabschriften erhalten: nach damaligen Maßstäben ein echter Welterfolg. Eintritt frei, Spenden erbeten.