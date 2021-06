Kirche Reutlinger Prälat Christian Rose in den Ruhestand verabschiedet

Der Reutlinger Prälat Dr. Christian Rose (65) wurde am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet. 13 Jahre lang war er Regionalbischof. Jetzt plant er erst einmal einen Wohnmobilurlaub und eine Wanderung auf dem Meraner Höhenweg, sagte er bei seiner Verabschiedung in der Reutlinger Marienkirche.