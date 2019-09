Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss am Dienstagabend die schmalkronigen Amberbäume, die vor dem Kino Cineplex in der Gartenstraße neu gepflanzt werden sollen, von drei auf zwei reduziert.

Kritik vom Kinobetreiber

Der Kinobetreiber hatte die Planung angemahnt, weil der dritte Baum einen Teil seiner wichtigen Werbeflächen an der Fassade verdecke. Während SPD und Grüne die Einwendungen des Kinobetreibers nicht nachvollziehen konnten, schlossen sich FDP und Freie Wähler der Argumentation der Christdemokraten an. Insgesamt elf neue Baumquartiere gibt es in der neu gestalteten Gartenstraße, die Pflanzungen werden im November erfolgen.

