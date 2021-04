Seit mehreren Jahren können in Reutlingen mehr als 400 Kindern über drei Jahren kein Betreuungsplatz zugesagt werden. In diesem Jahr sind es gar 500 Kinder. „Und hinter jedem fehlenden Betreuungsplatz stecken Einzelschicksale“, erklärt Marco Wolz (WiR). Ihnen fehlt es an Spielgefährten, an...