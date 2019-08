Tiefe Furchen graben sich in die Handfläche, die Fingernägel sind wuchtig und zerschlissen, die Haut ist rau und hat sich in Dutzende Falten gelegt: Was Billy Tröge da in das mächtige Stück eines Mammutbaums hineinsägt, hat Symbolcharakter. „Diese Hand steht für einen Teil des Lebens. Es geht mir darum, das Älterwerden zu zeigen“, sagt der Mann, der selbst gerade mal 31 Lenze zählt, aber seit der Geburt seines Kindes vor einem Jahr viel nachdenkt über die Vergänglichkeit. Eine ganze Serie von Kunstwerken möchte er dem Lebenskreislauf widmen. „Es ist wie immer, wenn mich ein Thema beschäftigt, zeigt sich das in meinen Arbeiten“, erklärt der Kettensägenkünstler, der vor einiger Zeit ein Grundstück am Pfullinger Stadtrand gekauft hat, um dort seinem genauso lauten wie kreativen Beruf nachzugehen.

Billy Tröge: Der Name dürfte vielen vor allem deshalb bekannt vorkommen, weil er den Pfullinger Sagenweg gestaltet hat. Das Waldmännle und den Haule, die Urschel, den Pelzmichel, die Nachtfräulein und den schlafenden Grafen: All die Gestalten, die in Pfullingens Vergangenheit herumgeistern und deren Geschichten über viele Generationen weitererzählt wurden, hat er 2013 im Auftrag der Stadt in Holz gesägt und sie in teils mehrere Meter großen Kunstwerken auferstehen lassen. Der Sagenweg ist heute eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Pfullingens und hat den Kettensägenkünstler über die Region hinaus bekannt gemacht. Bis heute kümmert er sich regelmäßig um den Sagenweg am Ursulaberg, schaut, ob alles in Ordnung ist mit den märchenhaft-schaurigen Gestalten und sammelt auch die Knöpfe ein, die die Leute als eine Art Opfergabe auf dem Remmselesstein ablegen. Wenn der Stein mal wieder überquillt vor Opfergaben, dann nimmt Tröge sie mit nach Hause. Inzwischen hat er eine riesige Knopf-Sammlung – und überlegt, ob er daraus nicht ein ganz neues Kunstwerk machen soll.

400 bis 500 Skulpturen

Die Ideen, so scheint, gehen dem Kreativen nie aus. Zwischen 400 und 500 Kunstwerke aus Redwood und Eiche, aus Lärche oder auch mal aus Virgina-Wacholder hat er bereits gemacht, seit er vor 13 Jahren zum ersten Mal eine Kettensäge in die Hand genommen hat.

„Damals bin ich viel BMX gefahren. Als nach einem Unfall mein Knie kaputt war, hatte ich auf einmal Zeit“. Holz, sagt er, „fand ich schon immer toll. Also habe ich zur Kettensäge gegriffen“. Tröge hat seine ersten Kunstwerke gemacht. Einem Krokodil folgte eine Schildkröte und mit den Skulpturen wurden auch die Kettensägen immer größer. Heute hat er 14. „Von einer ganz kleinen für die Feinarbeit bis hin zu der größten Säge fürs Grobe, mit der ich immer anfange, wenn ich ein Stück Holz vor mir habe“.

Der Apfelbutzen

Ein immer wieder kehrendes Motiv von Tröge ist der „Apfelbutzen“. Den hat er einst bei einer Vorführung auf einem Apfelfest gesägt und ihn seitdem in unzähligen Varianten und Größen wiederholt. Und ein Apfelbutzen ist es auch, der neben seinem jüngsten Werk, der alten Hand, in der Hütte am Pfullinger Stadtrand steht, in der der 31-Jährige seinem Beruf nachgeht. Fast könnte man auch den angebissenen Apfel zu der Serie zum Thema Vergänglichkeit zählen, die übrigens demnächst gleich mehrfach öffentlich ausgestellt wird. Am 21. September sind Billy Tröges Werke bei der Reutlinger Kulturnacht in der alten Paketpost zu sehen, vom 1. bis 24. November zeigt er seine Werke auf Schloss Lichtenstein. Dann wird er seine Tun auch an zwei Sonntagen, am 3. und am 17. November, im Schlosshof vorführen – nicht weit entfernt, von einer großen Auftragsarbeit, die er vor einiger Zeit gemacht hat. Der über zwei Meter große Ritter am Schloss-Parkplatz stammt nämlich auch aus Tröges Säge. Dabei sind es gar nicht so sehr die Auftragsarbeiten, die ihn reizen. „Eigentlich möchte ich sehr viel mehr Kunst für mich machen“, verrät er, während er sich seine Schutzbrille und die dicke Sicherheitshose anlegt und zu einer riesigen Kettensäge greift. Diese Art zu arbeiten, liebt er vor allem deshalb, weil man dabei so schnell vorankommt. „Wenn ich eine Lauf habe, dann schaffe ich los und merke einfach, dass es passt“. Deshalb muss er an der hölzernen Hand mit all ihren Falten und Furchen auch kaum noch etwas verändern. Jedes Detail ist hier schon herausgearbeitet.

Das Kunstwerk, das Symbol für das sich neigende Leben, ist fertig. Billy Tröge drängt es weiterzumachen. Er will noch mehr Vergängliches für die Ewigkeit schaffen.