Kommentar Evelyn Rupprecht über das, was nicht im Etat zu finden ist Kein Schloss weit und breit

Kommentar Evelyn Rupprecht über das, was nicht im Etat zu finden ist

Von Evelyn Rupprecht

Inzwischen könnten die Pfullinger eigentlich ihre ganz eigenen Charts aufstellen. Eine Hitparade der Projekte, die es wieder nicht in den Haushalt geschafft haben. Das Schloss zum Beispiel. Seit Jahren, ja sogar seit Jahrzehnten, sinnieren die Pfullinger, wie sie es sanieren und neu nutzen könnten. Mittlerweile wird es kaum noch thematisiert, geschweige denn, dass jemand auf die Idee käme, eine Planungsrate dafür im Haushalt einzustellen.

Auch die Lindenplatz-Umgestaltung liegt seit langem auf Eis. Nach dem Passy-Platz wollen sich die Pfullinger in diesem (oder vielleicht auch erst dem nächsten) Jahr dem Marktplatz widmen. Wann und ob jemals der Lindenplatz erneuert wird, steht in den Sternen. Die aktuellsten und einst heiß diskutierten Planungen stammen aus dem Jahr 2006.

Tatsächlich gibt es kaum Hoffnung, dass sich in naher Zukunft genügend finanzieller Spielraum für das Schlossgebäude oder den Lindenplatz auftut. Denn in der städtischen Kasse sieht’s mau aus – und die Sanierungsstaus an den Schulen und Sporthallen sind akut.

Mehr als zufrieden sein müssen die Bürger da schon, wenn sich das Kulturhaus Klosterkirche in den nächsten Jahren wirklich umsetzen lässt. Mit vielen Zuschüssen. Mit Sponsoren. Und mit ehrenamtlichem Engagement. Anders wird’s nicht zu stemmen sein.