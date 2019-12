„Schöne Bescherung“ hat Verdi die Pressemitteilung zur Arbeitsniederlegung am Donnerstag bei Kaufhof überschrieben. Als Folge der Verschmelzung von Kaufhof und Karstadt im Januar müssten die Beschäftigten mit massiven Lohneinbußen rechnen. Elf Prozent weniger Gehalt sowie die Halbierung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld stünden ganz oben auf der Tagesordnung. Eine erfolgreiche Sanierung des Unternehmens benötige aber mehr als einen Lohnverzicht der Beschäftigten, sagt Carola Gross, stellvertretende Leiterin des Verdi-Bezirks Fils-Neckar-Alb.

Mitarbeiter fordern Beschäftigungs- und Standortsicherung

Im Gegenzug für einen Lohnverzicht haben Gewerkschaft und Kaufhof-Mitarbeiter einen Forderungskatalog aufgestellt. Darin enthalten sind eine Beschäftigungs- und Standortsicherung, sowie eine verbindliche Zusage des Eigentümers über Investitionen. Verdi reklamiert weiter Mindestbesetzungsquoten für das Warenverräum-, Kassen- und Verkaufsteam sowie eine funktionsfähige IT und Logistik. Die Häuser sollen mehr Eigenverantwortung bekommen, darüber hinaus soll der Eigentümer verbindlich zusagen, zum Flächentarifvertrag zurückzukehren.

Forderungen Nachdruck verleihen

Mit der bundesweiten Arbeitsniederlegung wollen die Kaufhof-Beschäftigten ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Schließlich stehen am Donnerstag und Freitag Verhandlungen über einen Sanierungstarifvertrag an.

Noch 90 Beschäftigte in Reutlingen

Bereits in den vergangenen Monaten hat sich die Belegschaft in den Kaufhof-Häusern in Reutlingen und Göppingen verringert. Derzeit gibt es es in der Achalmstadt noch rund 90 Beschäftigte, in Göppingen sind es zwischen 45 und 50. Zwischen zehn und zwölf Mitarbeitern seien in Reutlingen altershalber ausgeschieden oder hätten sich mangels Perspektive eine neue Arbeit gesucht, sagt Carola Gross.

Druck ausüben

Dass mit der Aktion Druck auf die Arbeitgeberseite ausgeübt werden kann, davon ist die stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführerin überzeugt: „Wenn morgen nur eine Handvoll Leute fehlt, dann können sie keine Kasse aufmachen.“