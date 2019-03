Reutlingen Kartell des Schweigens

Reutlingen / Carola Eissler

Vorsitzender Richter Eberhard Hausch ließ sich am Ende der Verhandlung dann doch noch zu einer nachdenklichen Äußerung hinreißen. Solche Leute, die man gestern Morgen vor dem Amtsgericht Reutlingen erleben konnte, seien der Grund für das Anwachsen und den Aufwind der Rechten. Hier vor Gericht sehe man eben nur die Kriminellen, „die anständigen, redlichen und unbescholtenen Flüchtlinge, von denen es sehr viele gibt, sieht man hier eben nicht.“

Gegen ein wahres Lügengebäude hatte das Gericht gestern Morgen anzukämpfen. Angeklagt war ein mehrfach vorbestrafter Tunesier wegen schweren räuberischen Diebstahls. Das Problem: Die Zeugen waren fast durchweg ebenfalls mehrfach vorbestraft und zeigten keinerlei Motivation, zur Aufklärung beizutragen. Der Angeklagte soll im Juli vergangenen Jahres in die Wohnung eines Syrers eingedrungen sein, diesen geschlagen und mit dem Messer bedroht haben. Außerdem habe er dessen Pass und dessen Roller samt Schlüsselbund gestohlen. Die ermittelnde Kommissarin äußerte die Vermutung, bei dem Pass-Diebstahl könne es sich auch um eine Drogengeschichte handeln, da im Milieu Pässe als Pfand genommen werden. Aber dafür gab es im zu verhandelnden Fall keine Beweise.

Der Angeklagte ist für die Strafverfolger kein Unbekannter. Zahlreiche Vorstrafen hat der 30-Jährige, unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung, Drogenhandels und Drogenbesitzes, Strafvereitelung. Seiner Frau drohte er, sie umzubringen, weil sie sich von ihm scheiden lassen wollte. Heute leben sie wieder zusammen, gemeinsam mit den drei Kindern. Seine Frau hatte er brutal zusammengeschlagen, weshalb er zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Weil er diese nicht bezahlte, wurde er ersatzweise in Haft genommen. Schließlich bezahlte das Opfer, seine Frau, die Geldstrafe. Für die Haft muss ihm der Staat nun möglicherweise Entschädigung bezahlen, ein Antrag läuft, wie die Verteidigerin sagte. Zu den aktuellen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft und der Straftat vom Juli vergangenen Jahres wollte sich der Tunesier nicht äußern.

Kaum mitteilsamer waren die Zeugen. Der Geschädigte Syrer, der derzeit wegen diverser Straftaten wie Waffenbesitz und Drogenhandels in Haft sitzt und ebenfalls ein langes Vorstrafenregister aufweist, wusste gar nichts mehr. „Ich bin sowieso vergesslich.“

Dessen Bruder, der eigentlich bei derselben Adresse gemeldet ist, konnte sich ebenfalls an nichts erinnern. Zunächst sagte er aus, er habe geschlafen und könne deshalb nichts sagen. Dann fiel ihm ein, dass er in jener Nacht gar nicht Zuhause gewesen sei. Ein weiterer vorbestrafter Syrer, konnte ebenfalls nichts zur Aufklärung beitragen. Richter Hausch warf irgendwann im Laufe der Beweisaufnahme ein, er habe das Gefühl, das alles seien Leute, die „nicht dankbar sind, hier Schutz gefunden zu haben, sondern die Straftaten am laufenden Band begehen“.

Es kam, wie es in einem Rechtsstaat eben kommen muss: Richter Hausch blieb nichts anderes übrig, als den Angeklagten freizusprechen, wie auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung in ihren Plädoyers unisono gefordert hatten. Denn Beweise gab es für den räuberischen Diebstahl eben nicht und selbst das Opfer hat sich an nichts erinnert. Deshalb gelte: Im Zweifel für den Angeklagten. Die Kosten des Verfahrens trägt der Steuerzahler.