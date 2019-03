Erdogan Karayel ist ein mutiger Mann. Und ein ausgezeichneter Karikaturist. Seit vielen Jahren ist er der Initiator des Don-Quichotte-Karikaturenwettbewerbs, der sich im vergangenen Jahr dem Thema „Kinderbräute“ gewidmet hat. Mehr als 400 hochrangige Karikaturisten aus 62 Ländern haben sich mit 832 Werken daran beteiligt. Die „Crème de la crème“, wie Thomas Becker von der Volkshcohschule Reutlingen betont. Die Werke der Preisträger 2018 sind noch bis einschließlich Samstag im dritten Obergeschoss des Hauses der Volkshochschule ausgestellt.

Es sind Karikaturen, die bedrücken und Hilferufe aussenden. Und die das Ungeheuerliche zum Ausdruck bringen, das Kindern weltweit angetan wird. Als Minderjährige werden sie an Männer verheiratet und von diesen sexuell missbraucht. In vielen Entwicklungsländern und in allen islamischen Ländern sind Ehen mit Minderjährigen gang und gäbe. Doch auch in Deutschland ist das Thema aktuell. Seit 2017 sind zwar auch im Ausland geschlossene Ehen mit Minderjährigen in Deutschland unwirksam, doch das Gesetz liegt derzeit zur Prüfung beim Bundesverfassungsgericht, weil Kritiker der Gesetzesänderung monieren, dass die quasi Nichtanerkennung der Ehen gegen das Grundgesetz verstoße. Wie das Ganze ausgeht, weiß derzeit niemand.

Dabei ist es bei weitem kein Geheimnis, wie viel Leid über die Kinder gebracht wird, die schon früh vor allem älteren Männern versprochen und an diese verkauft werden. Laut Schätzungen werden täglich weltweit etwa 39 000 Mädchen zwangsverheiratet. Auch in der Türkei lasse sich inzwischen eine Zunahme der Kinderehen beobachten, kritisiert Karayel. Mit dem Wettbewerb möchten er und seine künstlerischen Mitstreiter die Hilferufe der betroffenen Kinder auf eine internationale Plattform tragen und einen Beitrag leisten, diese Kinder vor einer dunklen Zukunft zu bewahren.

Karayel, in Istanbul geboren und Herausgeber der deutsch-türkischen Satire-Zeitschrift „Don Quichotte“, weiß um die Spannung, in der er und die beteiligten Künstler stehen. Der türkische Staat, der bislang den seit 20 Jahren stattfindenden Wettbewerb finanziell unterstützt hat, hat ihm kurzerhand die Gelder entzogen. Die Preisgelder hat Karayel, der im Großraum Stuttgart lebt, aus der eigenen Tasche bezahlt. Der 63-Jährige ist selbst mehrfacher Preisträger nationaler und internationaler Karikaturen-Wettbewerbe.

Dass er die sehenswerten Werke in Reutlingen ausstellt ist kein Zufall. Über Kontakte zu Nesrin Gelberi, die jahrelang im Reutlinger Integrationsrat engagiert war, konnte die Ausstellung des Don-Quichotte-Wettbewerbs hierher geholt werden. Und dies nun bereits zum dritten Mal.

Den ersten Preis des Wettbewerbs hat übrigens der Mexikaner Angel Boligan gewonnen. Die Karikatur wühlt auf: Ein Mädchen im Brautkleid steht, in zu großen Schuhen, mit gesenktem Kopf auf einem Berg Spielsachen. Eine überdimensionale dicke Männerhand hält sie unbarmherzig fest. Eine Geschichte, die auch in unserem Land tagtäglich passiert.