Reutlingen Kandidaten treffen erstmals aufeinander

Reutlingen / Text/Foto: Ralph Bausinger

Bei der Reutlinger Kreishandwerkerschaft trafen gestern Abend erstmals alle vier Kandidaten in einer Wahlveranstaltung aufeinander. Jeder Bewerber hatte zehn Minuten, um sich und sein Programm vorzustellen. Das Los hatte ergeben, dass Dr. Christian Schneider, der von der CDU unterstützt wird, den Anfang machte. Der 54-jährige Jurist, der seit Wochen im Wahlkampf unterwegs ist, konnte mit dem detailliertesten Programm punkten. Als wichtigste Themen nannte er bezahlbaren Wohnraum, die Stärkung der Wirtschaftskraft und eine bessere Kinderbetreuung.

Sie brenne für diese Stadt, und sie habe gute Ideen, die sie umsetzen wolle, sagte Cindy Homberg. Die von den Grünen unterstützte Kandidatin will Brachflächen entwickeln und den Verkehr verflüssigen. Auch die Verwaltung müsse schneller und zügiger werden, forderte Holmberg.

Carl-Gustav Kalbfell war anzumerken, dass er erst vergangene Woche in den Wahlkampf eingestiegen war. Vieles von dem, was seine Vorredner gesagt hätten, sei richtig. Aus seiner Zeit im Gemeinderat kenne er die Stadt und die Stadtteile, daran könne er im Falle seiner Wahl „sofort wieder anknüpfen“. „Ich weiß., welche Themen in der Stadt wichtig sind“, betonte der 41-Jährige, der die Unterstützung der FDP genießt.

„Ich will ein Wir-Gefühl für die Menschen in der Stadt erreichen“, sagte Thomas Keck. Die Menschen sollten Reutlingen als Lebensraum begreifen. Der von der SPD nominierte Geschäftsführer des Mieterbundes stellte ein Zehn-Punkte-Programm vor, wie er das Handwerk stärken will (Bericht folgt).