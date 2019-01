OB-Wahl Kandidaten an Kriterien messen

Reutlingen / swp

Die Linke hat für die OB-Wahl am 3. Februar keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Umso wichtiger sei es, heißt es in einer Mitteilung, inhaltlich wichtige Kriterien zu benennen und die Kandidaten daran zu messen. Auf einer Mitgliederversammlung wurden drei zentrale Punkte benannt, die für eine Wahlentscheidung am wichtigsten sind.

Wohnungsbau und Miethöhe: Was vor allem fehlt in Reutlingen, sind bezahlbare Wohnungen. In Reutlingen fehlten derzeit rund 7000 Sozialwohnungen. Dagegen werde, so die Linke, im Rathaus bisher viel zu wenig unternommen! Selbst die GWG wolle innerhalb der nächsten zehn Jahre gerade mal 40 Sozialwohnungen pro Jahr bauen – ein Tropfen auf den heißen Stein. Ausreichend bezahlbarer Wohnraum müsse geschaffen werden sowohl für einheimische Wohnungssuchende als auch für Flüchtlinge.

Verkehr und Mobilität: Reutlingen hat aktuell große Verkehrsprobleme. Der Scheibengipfeltunnel ist zwar fertig und schafft auch eine Verkehrsentlastung für die Innenstadt. Die Dietwegtrasse als Verlängerung des Tunnels zum Zubringer würde aber zusätzlichen Verkehr anziehen, insbesondere in Verbindung mit dem (ökologisch nicht vertretbaren) projektierten Albaufstieg, konstatiert die Linke. Statt mehr Straßen sei ein klares Bekenntnis zur Schiene die bessere Lösung. Auch für den öffentlichen Personen-Nahverkehr, Radfahrer und Fußgänger müssten attraktivere Angebote und Bedingungen geschaffen werden.

Sozialpolitik und Armut: Auch in Reutlingen ist Armut ein großes Thema. Ältere mit geringer Rente gehörten ebenso dazu wie Hartz-IV-Empfänger, Alleinerziehende oder Langzeitarbeitslose. Die Tafeln und die Vesperkirche hätten immer größeren Zulauf. Teilhabe am kulturellen Leben sie bei diesen Personenkreisen immer mehr eingeschränkt. Sozialtickets, erschwingliche VHS-Kurse und kostenlose Kitas seien daher überfällig.

Die Linke appelliert an alle Bürger, auf jeden Fall wählen zu gehen. Eine hohe Wahlbeteiligung und ein überzeugendes Stimmenergebnis stärkten einem künftigen Stadtoberhaupt den Rücken. Aber die OB-Wahl sei nur die eine Seite der Medaille. Im Rat hat der Oberbürgermeister auch nur eine Stimme. Es komme also auch auf die Kommunalwahl am 26. Mai an.

Sollte es am 24. Februar zu einem zweiten Wahlgang kommen, will sich die Linke Liste nochmals an die Bürger wenden.