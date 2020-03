Für die Beobachter überraschend endete gestern der Prozess gegen den 57-jährigen Besitzer eines Kampfsportstudios im Kreis Reutlingen. Die Staatsanwaltschaft wie auch die beiden Nebenklage-Vertreterinnen hatten jeweils vier Jahre und neun Monate Haft für den Angeklagten gefordert. Das Landgericht unter Vorsitz von Ulrich Polachowski verhängte jedoch eine Bewährungsstrafe.

Mit einem guten Gefühl tat das der Richter nicht: „Am Ende des Verfahrens bleibt ein schaler Geschmack.“ Warum? „Weil hier eine Lücke zwischen der realen Welt und der strafrechtlichen bleibt“, sagte Polachowski.

Haftstrafe zur Bewährung ausgesprochen

Konkret habe sich der Angeklagte einer zweifachen sexuellen Nötigung gegenüber zwei Schülerinnen der Sportschule schuldig gemacht. Beide hatte er dazu gedrängt, ihn oral oder mit der Hand zu befriedigen. Dafür wird er mit einer Haftstrafe von zwei Jahren bestraft – die wurde allerdings zur Bewährung ausgesprochen.

Zweifacher Missbrauch statt 69-facher Vergewaltigung

Die in der Anklageschrift angeführte 69-fache Vergewaltigung des Hauptopfers, einer 18-jährigen Frau, blieb hingegen straffrei. „Dieser Freispruch in weiten Teilen heißt nicht, dass das in Ordnung war, was Sie getan haben“, sagte der Richter zum Angeklagten. „Wenn ich dran denke, dass meine Kinder zu Ihnen gekommen wären, dann macht mich das schier wahnsinnig“, erklärte Polachowski.

Ein klares Tat-Muster

Wieso dann der Freispruch? Es gab in der Geschichte des Kampfsporttrainers eine junge Frau, die er wie andere Opfer nach ein und demselben Muster gelockt hatte: „Sie warfen die Angel aus und warteten, ob das Opfer nach dem Haken schnappte“, sagte der Richter. Wenn die jeweiligen Mädchen auf die Frage „Willst du kämpfen?“ bedingungslos mit „Ja“ antworteten – dann hatten sie den Haken schon geschluckt.

„Was folgte, war die Förderung durch den Angeklagten beim Boxen mit der Gegenleistung des Oralverkehrs“, führte Polachowski weiter aus.

Ein Opfer löst sich „von der Angel“

Eines der Opfer hatte sich nach der ersten sexuellen Nötigung abgewendet und dem Sportstudio den Rücken gekehrt. Damit habe die junge Frau nach Ansicht des Gerichts bewiesen, dass es möglich war, sich sozusagen wieder vom Angelhaken zu lösen.

„Jetzt wird es schwierig“, deutete Polachowski die scheinbar alles andere als einfache Urteilsfindung an. Das nächste Opfer, die heute 18-jährige Frau, war ebenfalls nach dem bekannten Muster angelockt worden. Die erste sexuelle Annäherung des Angeklagten wertete das Gericht ebenfalls als sexuelle Nötigung und damit als Straftat.

Nicht eindeutig

Alles, was danach folgte, war dem Landgericht aber nicht eindeutig genug. Die junge Frau habe zwar gesagt, dass sie die sexuellen Praktiken, Vergewaltigungen und Nötigungen nie freiwillig erduldet habe – „mit einem Mann der altersmäßig irgendwas zwischen Vater und Großvater hätte sein können“.

Das Gericht hegte aber starke Zweifel, „dass all das unfreiwillig war“, erläuterte Polachowski in der Urteilsbegründung. Zu viele Anzeichen hätten dafür gesprochen, dass die junge Frau sich willentlich in die Beziehung – oder auch in die Abhängigkeit – mit dem 57-Jährigen begeben hatte. Zum einen schrieb das Opfer laut Polachowski einige Liebesbriefe an den Trainer, dazu sei sie mit dem Mann spazieren gegangen, kurz nachdem er sie vergewaltigt haben soll. „Das ist schwer vorstellbar“, sagte der Richter.

In dubio pro reo

Obendrein gab es ein aufgezeichnetes Telefongespräch, in dem sie ihm (ohne jeden Druck oder Drohungen) versicherte, dass sie ihn liebe. Und die vielleicht wichtigste Frage: Warum das Opfer über rund zwei Jahre fast Tag für Tag in ein Sportstudio ging, in dem sie jedes Mal befürchten musste, vergewaltigt zu werden? „All das zusammengefasst, sind wir der Überzeugung, dass die junge Frau in einer freiwilligen Beziehung zu dem Angeklagten stand – auch wenn für sie das Boxen im Vordergrund stand, für ihn aber die vermeintlich ganz große Liebe“, betonte Polachowski.

Schwierige Grenzlinie

Das Gericht habe es „nicht geschafft, eine Grenzlinie zu ziehen, wann die Freiwilligkeit bei dem Opfer begann“. Trotz einiger Widersprüche während der gesamten Verhandlung galt für den Angeklagten am Schluss „in dubio pro reo“, also „im Zweifel für den Angeklagten“.

„Ein Segen, dass Sie Ihr Studio verloren haben“

Dass das Gericht damit nicht unbedingt glücklich war, davon zeugte eine letzte Äußerung des Richters: „Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Studio verloren haben, ich hoffe, dass niemand mehr seine Kinder zum Trainieren zu Ihnen bringt.“

Staatsanwältin Hölscher kündigte an, dass sie „das Urteil in aller Ruhe genau prüfen“ werde.