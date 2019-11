Als das besondere Café bezeichnen die Macher ihre Einrichtung. Zurecht. Denn im Kaffeehäusle auf der Pomologie gibt es nicht nur Kaffee, Kuchen und Mittagessen, sondern auch Menschen mit und ohne Behinderungen, die sich ehrenamtlich engagieren. „Hier darf jeder so sein wie er ist“, sagt Rosemarie Henes von der Lebenshilfe Reutlingen. Der Verein betreibt das Kaffeehäusle seit 35 Jahren mit gleichbleibendem Erfolg. Nicht nur, dass hier inzwischen fünf Arbeitsplätze entstanden sind. Eine große Gruppe von Ehrenamtlichen hält den Cafébetrieb mit am Laufen.

Ein spezieller Ort

Christiane Bölzle, Vorstandsmitglied bei der Lebenshilfe, sieht das Kaffeehäusle als „ganz speziellen Ort, wo sich Menschen treffen“. Das Kaffeehäusle sei ein Platz für alle, „wir wollen für alle eine Familie sein“. Von Dienstag bis Sonntag ist das Kaffeehäusle geöffnet, während der Woche von 10 bis 22 Uhr, an den Wochenenden von 14 bis 18 Uhr. Jeden Tag bewirten ab spätnachmittags Ehrenamtliche und entlasten so das hauptamtliche Team.

Iris Dreher ist eine der Ehrenamtlichen. Vor vier Jahren wurde sie auf das Kaffeehäusle aufmerksam. „Ich hatte freie Zeit und wollte mich engagieren“, beschreibt sie ihre Motivation. Die Einrichtung sei inzwischen zu ihrem „zweiten Wohnzimmer“ geworden, erzählt sie lachend. Gerade die Tatsache, dass viele unterschiedliche Menschen dort arbeiten, bereite ihr viel Freude. Zusammen mit Rosemarie Schmid bildet sie inzwischen ein festes Duo im Bedien-Team. Rosemarie Schmid kam über ihren Sohn zum Kaffeehäusle, der bei einem entsprechenden Benefizkonzert Musik machte. „Es hat mir von Anfang an gefallen.“ Die derzeit Jüngste bei den Ehrenamtlichen ist die 16-jährige Annika Götz. Schon ihre Mutter half im Kaffeehäusle, so dass ihr der Ort seit ihrem neunten Lebensjahr vertraut ist. Einmal im Monat ist auch Sophie Bader im Einsatz und hilft im Café aus. Thomas Tiedt kommt extra aus Pliezhausen, Jörg Tröster aus Bempflingen. Sie helfen vor allem auch an den Wochenenden mit. Anh Nguyen studiert an der Hochschule Reutlingen und hilft seit ein paar Monaten im Kaffeehäusle aus. „Das hier ist keine Arbeit, sondern Spaß.“

Ehrenamtliche gesucht

Bis zu 30 Ehrenamtliche kommen regelmäßig ins Café, um die Gäste zu bedienen, weitere 25 Freiwillige sind greifbar, wenn es eng wird. Und dennoch: Es werden immer weitere Ehrenamtliche gebraucht, sagt Rosemarie Henes. Denn das Kaffeehäusle verzeichnet steigende Besucherzahlen, vor allem an schönen Tagen, wenn auch noch außen bewirtet wird. 45 Besucher können im Innenbereich bedient werden, draußen gibt es nochmals 60 bis 80 Plätze. Und dann gibt es da auch noch die Veranstaltungen wie Kultur am Rande, den Laternenumzug, das Sonntagsfrühstück oder die Ausstellungen und natürlich das monatliche Quiz.

Freilich, ohne Spenden käme das Kaffeehäusle nicht über die Runden. „Sie wissen ja selbst, wie schwierig es in der Gastronomie ist“, sagt Rosemarie Henes. Das Konzept trage sich nicht von alleine. Für die Menschen, die dort Arbeit gefunden haben, ist es jedoch zur zweiten Heimat geworden und für die Ehrenamtlichen, die dafür sorgen, dass auch nicht gewinnträchtige Konzepte in unserer Gesellschaft eine Chance haben. Vor allem die Gäste profitieren davon. Im Kaffeehäusle sind alle willkommen. Vor allem auch Kinder. Und die dürfen dort ruhig auch mal laut und fröhlich sein.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lebenshilfe-reutlingen.de.