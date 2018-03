Reutlingen Kaffee, Kuchen und Kartoffelsuppe

Norbert Leister

Die Damen des Lions Clubs Reutlingen haben einen Scheck über 1000 Euro an die Stiftung Palliativpflege überreicht. „Der Erlös stammt aus dem jährlichen Bazar, den wir am 25. November erzielt haben“, berichtet Moni Bläsius bei der Übergabe.

Selbstgebasteltes, Gestricktes, Genähtes, Gekochtes, Gebackenes, Florales und noch viel mehr werde jedes Jahr wieder im Alten Rathaus angeboten. „Da muss schon viel verkauft werden, um jeweils auf einen Erlös von 4000 bis 5000 Euro zu kommen“, so Bläsius. Denn all die Dinge, die bei den Damen das Jahr über von 25 bis 30 Aktiven gefertigt werden, kosten zumeist zwischen einem und fünf Euro. „Und es gibt bei diesem Bazar Kaffee, Kuchen und Kartoffelsuppe“, so Bläsius.

Ein Teil der Einnahmen geht nun also an die Stiftung Palliativpflege, die nach den Worten von Susanne Friess im Jahr 2012 aus der Reutlinger Brückenpflege hervorgegangen ist. „Wir sind mega-dankbar für die Spende, damit werden wir Primavera-Öle anschaffen“, betont Friess als Vorsitzende der Stiftung. „Düfte tun den Kranken gut, die Öle haben eine positive Wirkung.“ Unterstützt werden mit der Brückenpflege laut Dr. Eberhard Günther Menschen mit bösartigen Erkrankungen ohne eine Grenze der Lebenserwartung – im Unterschied zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Letzteres wird nicht wie die Brückenpflege pauschal, sondern je Leistung abgerechnet „und nur bei begrenzter Lebenserwartung“, so Günther. Dazu würden onkologische oder auch neurologische Erkrankungen zählen.

Die Stiftung unterstützt die Arbeit in der Palliativpflege mit der Anschaffung von Ölen, Fachliteratur, Mundpflegeutensilien oder auch bei der Übernahme der Gebühren von Fortbildungen für Mitarbeiter aus ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie von interessierten Ehrenamtlichen in Hospizen. „Diese Kompaktseminare mit dem Namen ‚Palliative Haltung‘ werden dreimal im Jahr durchgeführt“, betont der Arzt im Ruhestand. Im Übrigen könnten Patienten oder auch Angehörige Anträge an die Stiftung stellen, wenn sie Unterstützung oder auch einfach mal Entlastung in der täglichen Pflege bräuchten. „Die Antragsformulare sind auf der Homepage zu finden“, so Friess.