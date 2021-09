Der junge Mann war am Sonntag gegen 17 Uhr auf den unbefestigten Fahrbahnrand und beim Gegensteuern in den Gegenverkehr geraten. Den Frontalzusammenstoß überlebte der 22-Jährige nicht . Warum der VW-Fahrer auf das Bankett kam, ist weiterhin ungeklärt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilt.