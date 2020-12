Seit März 2020 gibt es eine solche offene Anlaufstelle in Trägerschaft des Evangelischen Stadtjugendwerks (esjw) auch in Orschel-Hagen. Dort finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche statt. Vor Weihnachten sind noch zwei Veranstaltungen von „Just for Kids“ geplant.

Veranstaltungen in Orschel-Hagen

● Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, steht folgendes Thema im Fokus: „Es gibt Stress daheim oder in der Schule? Oder du machst dir Sorgen wie es weitergeht? Bei uns kannst du auf andere Gedanken kommen: Wir werden kreativ und basteln und werkeln. Vielleicht entsteht ja das eine oder andere Weihnachtsgeschenk, das dir nicht dein letztes Taschengeld aufbraucht?“

● Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, lautet der Veranstaltungstitel: „Denkst du auch manchmal: Ich will einfach nur raus hier? Heute könnten wir es gemeinsam schaffen. Gemeinsam und erfindungsreich knobeln wir an Lösungen!“

Die Veranstaltungen finden in den Räumen des Jugendhauses Orschel-Hagen (Dresdner Platz 4) statt. Jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr wird dort mit unterschiedlichen Aktionen Unterstützung für Jugendliche geboten.

Demokratiebildung und Selbstwertgefühl

Zuständig für „Just for Kids“ in Orschel-Hagen ist Sozialpädagogin und Diakonin Carolin Lutz vom esjw. Sie arbeitet eng mit dem Jugendhaus Orschel-Hagen zusammen. Das Programm von „Just for Kids“ gestaltet Lutz gemeinsam mit Julia Hipp, Praktikantin und angehende Jugend- und Heimerzieherin. Es orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen. Dies fördert die Demokratiebildung und das Selbstwertgefühl der „Kids“. Wer Probleme Zuhause oder in der Schule hat, findet hier einen Ort, um sich auszusprechen und nach Lösungen zu suchen. Beratung bei Streit oder Mobbing stehen dabei genauso auf dem Programm, wie der Bau eines Bienenhotels und andere Aktivitäten.

Anmeldung erforderlich: