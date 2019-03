Die Branchenpartner des Fachverbandes versorgten mit ihren Eventboots die interessierte Klientel mit Scheren, Kämmen, Glätteisen und allerlei Brauchbarem für einen reibungslosen Friseursalonbetrieb. Selbst ein Bäckereibetrieb bewarb mit extravagantem Gebäck neue Möglichkeiten der Kundenpflege.

Herzstück der Veranstaltung waren die Landesmeisterschaften Baden-Württemberg und die Hessischen Meisterschaften. Zum 67. Mal konnten 100 WettbewerbsteilnehmerInnen ihre Skills, Fingerfertigkeit und Talent unter Beweis stellen. Eine wachsame Jury unter der Leitung von Art Director Boris Gassert aus Mosbach begutachtete und bewertete die Frisurenkreationen der Battle-Teilnehmenden. Hochsteckfrisuren, Trendcuts, Streetfashion und kreative Flechtfrisuren wurden gestaltet, geformt und bis ins letzte Detail perfektioniert. Den Argusaugen der Jury entgeht nichts.

Und gleich vorweg: Die Teilnehmer aus dem Landkreis Reutlingen erzielten hervorragende Ergebnisse. Es gab einen ersten, zwei zweite und drei dritte Plätze.

„Mit der Teilnahme an den Landesmeisterschaften kann man seine Karriere, sein Knowhow und seine berufliche Zukunft positiv beeinflussen. Ich weiß wovon ich spreche, denn ich hatte genau diesen Weg eingeschlagen“, meint Altmeister und unschlagbarer Jugendmotivator Heinz Rabel aus Kirchheim-Teck.

Genauso wichtig ist ein perfektes Make-Up. Visagistik und Haarschnitt gehen Hand in Hand. Friseurmeisterin Heike Bleher zeichnet für die Kosmetikwettbewerbe verantwortlich. „Typgenaues Facettenreichtum, gepaart mit Trendgespür machen einen Battle-Teilnehmer zum Sieger“, meint Heike Bleher.

Wer von dem Staunen über die brillianten Kreationen noch nicht genug hatte, der konnte sich Inspiration für seinen Salon im Großen Saal holen. Wenn er oder sie denn noch einen Platz ergatterte. Nahezu alle 45 Minuten überraschte ein neuer Bühnenact das illustre Publikum. Friseurmeister Oliver Bohn aus Lörrach führte meisterhaft durch das Business Spotlight. Creative Clipper Cuts von Wahl/Moser/Ermila, das Projekt „Ich bin Friseur“ von Andreas Schumacher, Blondfever mit den Starakteuren Anna und Ansgar Bannert, komplettiert mit Tanja Meuthen-Copertino, dem coolen internationalen Barbercontest „Men Challange“ powered by Tailor’s und dem Fachverband sowie den Trinity Trends 2019 sorgten für wertvolle und vor allem umsetzbare Inputs im Salonalltag. „Eine kostengünstigere Fortbildungsmöglichkeit mit hoher Qualität, geballt an einem Tag, gibt es meines Erachtens nicht“, meint Landesvorsitzender Herbert Gassert in seinem Resümee sichtlich zufrieden.

Nachmittags präsentierte in gewohnter Kunstfertigkeit und Raffinesse das Modeteam des Fachverbandes die Frühjahr/Sommer Frisuren- und Kosmetikmode 2019 des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks.

Nachfolgend die Sieger der Landesmeisterschaften. Bei den Damen siegte Leatizia Lorch vor Sylwia Frick und Celina Baba (alle Nagold), bei den Herren gewann Mirela Folusz (Nagold) vor Eyüp Basaran (Herrenberg) und Ismail Zeyrek ( Metzingen). Im Kosmetikfach lag Gina Irmscher (Mainhardt) vor Eleonora Alles (Nagold) und Sirirat Playsungnoen (Saarwellingen). Den Internationalen Barbercontest holte sich Ismail Zeyrek (Metzingen). Zweiter wurde Ozan Türk (Reutlingen) und dritter Eyüp Basaran (Herrenberg).

Der „Master of Hairstyling Award“ ging beim Damentrend an Melanie Winkler (Rehling) vor Marina Robos (Hockenheim) und Umut Pekgenc (Nagold). Beim Herrentrend lag Eyüp Basaran (Herrenberg) vor Ismail Zeyrek (Metzingen) und Vaios Robos (Hockenheim) sowie Melanie Blume (Reutlingen).

Beim Award Hochzeit ging Platz eins an Domenico Lauricella (Köngen) vor Antonello Capizzi (Köngen) und Melanie Winkler (Rehling).

Den Berufsschulwettbewerb gewannen Maria Harding und Ilaisa Solombriono von der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule (Mühlacker) vor Lisa Pieper und Laura Amann von der Willi-Burth-Schule (Bad Saulgau) und Verena Krestel und Jan Herter von der Kerschensteinerschule Reutlingen.