Eningen / swp

Das Jugendcafé ist in der Region eine feste Größe geworden, was Veranstaltungen angeht, und daher bei vielen Menschen sehr gefragt. Der gute Erfolg des Kulturzentrums zeigt sich auch darin, dass die Stelle des Machers Michael Löcke erst kürzlich aufgestockt wurde. In der Region braucht es Plätze wie das „kult‘19“, meint er.

Die Arbeit des Teams um Jugendreferent Löcke wird angenommen. Die Zusammenarbeit mit dem AK Gesunde Gemeinde Eningen gehört zu den Größen in der Arbeit des Jugendcafés, mit denen die Verwurzelung in der Gemeinde weiter verstärkt wird. Schon einige Veranstaltungen haben im „kult19“ bei guter Resonanz stattgefunden. Die bis zu 100 Plätze in der Hauptstraße 19 sind oft gut besetzt oder sogar voll.

Nun ist das „kult‘19“ mit einer neuen Homepage im Internet präsent. So wird es in Zukunft noch besser möglich sein, sich das Angebot übersichtlich anzuschauen und sich mit Eventinformationen zu versorgen. Da gibt es zum einen das Jugendcafé. Jeden Mittwoch von 16 bis 21 Uhr bieten die Mitarbeiter Spiele und ein offenes Jugendcafé für jeden an. Nach Absprache ist es für Jugendliche auch möglich, sich von den erfahrenen Mitarbeitern bei Problemen beraten zu lassen.

Im „Stage Club“ ist einmal im Monat immer freitags die Bühne für Newcomer, Fortgeschrittene und Profis frei. Mit Live-Musik der unterschiedlichsten Musikrichtungen haben junge Akteure der Kulturszene hier die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Zur jüngsten Veranstaltung waren immerhin über 90 Menschen in die Hauptstraße 19 gekommen.

Der Film-Club ist ein weiteres Angebot, der Macher des „kult‘19“. Filme, aktuell und alt, können gegen kleines Geld angeschaut werden. Im Film Club findet auch ein wichtiger Bestandteil der Kooperation mit dem Netzwerk Demenz statt. Unter dem Motto „Alte Filme für Jung und Alt“ werden die Generationen zusammengeführt und können viel voneinander lernen und sich gegenseitig bereichern.

Oder der Filmclub für Kids – pädagogisch wertvolle Inhalte werden den Kindern, im Beisein geschulter Mitarbeiter, vermittelt. In den Sommerferien wurde ein Kurzkrimi in einem dreitägigen Kurs für Kinder und Flüchtlingskinder gedreht. Das Programm ist auch auf kult19-eningen.de zu finden.

Auch der Kangoo-Club ist ein Bewegungsangebot des Arbeitskreises Gesunde Gemeinde in Kooperation mit dem „kult‘19“ und der Eninger kidKG. Der „Freundeskreis kult‘19“, ein Unterstützernetzwerk engagierter Menschen und Firmen aus Eningen und Umgebung, wird auf der neuen Homepage wesentlich übersichtlicher präsentiert und animiert hoffentlich den ein oder anderen, auch dabei mitzumachen. „Wir freuen uns über Unterstützer und Sponsoren, Bürger und Engagierte aus den verschiedensten Bereichen.“

Auf dem neuen Internetauftritt sind nun die Veranstaltungen der verschiedenen Clubs, weitere Informationen und regelmäßig auch noch aktuelle Nachrichten sichtbar sein. Die Gäste und speziell die Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, ergänzt durch Facebook, nun über verschiedene Kanäle auf die Angebote zuzugreifen.