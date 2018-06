Reutlingen Jetzt spielt auch die Musik mit

Reutlingen / Gabriele Böhm

Zu einem großen Erfolg wurde der Auftakt zu der Musikerverbindung, die die 1990 begründete Partnerschaft von Szolnok in Ungarn und Reutlingen noch weiter verstärken soll. Am Sonntagabend gab die Württembergische Philharmonie ihr erstes Konzert im Aba-Novák Kulturzentrum und wurde dabei von Gastdirigent Alpaslan Ertüngealp (49) geführt.

Der Musiker aus Istanbul gibt zurzeit einen Dirigentenmeisterkurs in Szolnok, für das das Konzert der Reutlinger ebenfalls den Auftakt bildete. Als Gäste waren ein Teil der 62 Musiker aus Szolnok sowie Vizebürgermeister Istvan Szabo, die Beauftragte für die Städtepartnerschaft Anikó Magyar und Dr. Maria Kallai, Abgeordnete im Budapester Parlament dabei. Aus Reutlingen waren Bürgermeister Robert Hahn sowie die Stadträte Birgit von Vacano (CDU) und Helmut Treutlein (SPD) angereist.

„Ich freue mich, dass Szolnok die erste Station auf der Tournee des Philharmonie ist“, sagte Hahn. Bisher habe es zwischen beiden Städten einen Austausch zwischen Künstlern, Sportlern und Schulen gegeben. Da in Reutlingen Musik eine große Rolle spiele, sei es umso wichtiger, dass das Spektrum jetzt durch die Orchesterfreundschaft erweitert werde. „Vor allem für junge Leute ist der Austausch, der das Eintauchen in eine andere Kultur ermöglicht, wertvoll für die Horizonterweiterung und Persönlichkeitsentwicklung.“ Vertrauen aufbauen, gemeinsame Projekte, eine gute Nachbarschaft in Europa seien wichtig. „Städtepartnerschaften zu fördern ist seit langem durchgängige Politik in Reutlingen.“ Ebenso bedeutend sei der Rückhalt der Kultur in der Verwaltung von Szolnok. Lange schon habe der Wunsch bestanden, mit der Württembergischen Philharmonie nach Ungarn zu reisen. István Szabó bedankte sich bei den Philharmonikern für ein großartiges Konzert. „Mit dem heutigen Tag hat die musikalische Zusammenarbeit beider Städte begonnen.“ Die Partnerschaft sei wichtig, „weil wir alle zu Europa gehören“. In Szolnok werde viel Wert auf Kultur gelegt, wie sich an der Renovierung von Theater und Kulturhaus zeige. Als nächsten Schritt wünsche er sich den Auftritt des Orchesters von Szolnok in Reutlingen. Schwaben seien im Land übrigens alles andere als fremd, denn es gebe schwäbisch geprägte Orte und ein Zentrum der Donauschwaben. Die Reutlinger entdeckten denn auch Spätzle (als Knöpfle) auf der Speisekarte des Hotels.

Cornelius Grube, Intendant der Philharmoniker, beschrieb den Austausch der Dirigenten und Musiker, einen Wettbewerb für junge Solisten und den Gegenbesuch von Szolnok als nächste Schritte. „Es ist wichtig, dass die musikalische Partnerschaft weiter vorangetrieben wird“, sagte Alpaslan Ertüngealp. „Beide profitieren durch den Austausch von Notenliteratur. Eigentlich müsste es ein europäisches Netzwerk von Orchestern geben.“ Ungarn habe gesehen, dass die Investition in Kultur reiche Früchte tragen.

Als sehr gut bewertete Dirigent Alpaslan Ertüngealp die Qualität des Orchesters aus Reutlingen. „Es spielt seine eigene Musik des Landes.“ Auch organisatorisch stehe es auf stabilen Beinen und in einer langen Tradition des Musikmanagements. „In Ungarn muss man praktisch alle zwei Jahre umorganisieren.“ Die Philharmonie sei vor 20 Jahren den Weg von Laien- zu Profimusikern gegangen, eine Entwicklung, die Szolnok noch vor sich habe. Die Musiker seien sehr begeistert von der Sache, aber hätten hier und da noch Schwächen. Was die Württembergischen Philharmoniker einmal versuchen könnten, sei die Erarbeitung weniger bekannter Komponisten.

„Ich möchte, dass Szolnok ein bedeutender Ort für Musik wird“, wünscht sich Ertüngealp. Aus der ganzen Welt kämen Musiker zu den Dirigenten-Meisterkursen in die Stadt. „Wir streben auch instrumentale Meisterkurse an.“ Besonders wichtig ist Ertüngealp die „Kammermusik in großem Maßstab“, eine Vorliebe, die er von seinem Lehrer und Vorbild, dem italienischen Dirigenten Claudio Abbado übernommen hat. „Man muss einander zuhören, dann wird das Zusammenspiel organisch und harmonisch.“