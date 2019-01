Eduard-Spranger-Schule Jetzt schwimmen sie wieder

Die Großsanierung steht noch bevor

Nicht nur die Schwimmhalle, sondern der gesamte Sportbau der Eduard-Spranger-Schule muss in den kommenden Jahren saniert werden. Im September vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat in einer Sondersitzung den notwendigen Grundsatzbeschluss gefasst, so dass Mitte dieses Jahres per Vergabeverfahren ein Planungsbüro bestimmt werden kann.

Katja Büchel vom städtischen Gebäudemanagement geht davon aus, dass die Plaungsarbeiten mindestens ein Jahr benötigen, so dass der Baubeschluss frühestens 2021 getroffen werden kann. Die bauliche Umsetzung kann daher frühestens im Jahr 2021 erfolgen.

Rund 4,4 Millionen Euro hat der Gemeinderat für die Sanierung der Schulsporthalle bewilligt. Darin seien allerdings, so Büchel gestern, weder Baupreissteigerungen, noch mögliche Risiken eingerechnet. Die Stadt hofft, dass der Bund das Vorhaben mit 45 Prozent bezuschusst, das wären knapp zwei Millionen Euro. rab