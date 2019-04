Jetzt wollen die Lichtensteiner Nägel mit Köpfen machen: Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen, zu beantragen, dass Tempo 30 künftig rund um die Uhr auf der vollen Länge der Ortsdurchfahrten gelten soll. Bürgermeister Peter Nußbaum hatte schon im Vorfeld Kontakt zum Regierungspräsidium Tübingen aufgenommen, um sicherzustellen, dass das Ansinnen der Gemeinde auch zügig bearbeitet wird. Denn Eile ist geboten.

Momentan gilt die Höchstgeschwindigkeit 30 in Lichtenstein auf kompletter Länge am Tag und in der Nacht. Das ist jedoch nur eine Übergangslösung, die greift, solange die Holzelfinger Steige gesperrt ist. Die aber soll schon in wenigen Wochen wieder geöffnet werden. Was hieße, dass im Unterhausener Süden und in Honau die alte Regelung wieder in Kraft tritt, die Tempo 30 nur in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr vorsieht. Aus der Übergangslösung wollen die Lichtensteiner nun eine Dauereinrichtung machen. Auf der B 312 und der Holzelfinger Straße in Unterhausen, auf der Ortsdurchfahrt Honau und der Landesstraße, die durch Holzelfingen führt, soll die Höchstgeschwindigkeit schon bald rund um die Uhr auf 30 Stundenkilometer beschränkt werden. Und damit der Übergang zwischen der Interims- und der Dauerlösung fließend ist und bei den Autofahrern keine zu große Verwirrung aufkommt, hätten die Lichtensteiner den positiven Bescheid für ihren Antrag gern noch vor Öffnung der Holzelfinger Steige vorliegen.

Die Argumente, die die Gemeinde für die Ausweitung von Tempo 30 ins Feld führt, sind durchaus schlüssig und beziehen sich auf den Lärmaktionsplan und dessen Aktualisierung. Denn seit Oktober 2018 gibt es einen neuen Kooperationserlass, der wesentliche Änderungen mit sich bringt. „Der Dauerschallpegel, bei dem die Auslöseschwelle für entsprechende Maßnahmen liegt, ist nun nicht mehr bei 70, sondern bei 65 Dezibel angesiedelt“, erklärt der Bürgermeister. Auf die 65 komme man auf sämtlichen Strecken, für die die Lichtensteiner nun Tempo 30 ganztägig einfordern. Auch weitere Verkehrszählungen seien nicht mehr nötig, weil das Verkehrsaufkommen schon bei anderen Erhebungen deutlich über den Grenzwerten gelegen habe, so Nußbaum. „Es besteht also Handlungsbedarf“, sagt der Verwaltungschef, der den Antrag, dem die fachliche Begründung eines Ingenieurbüros beiliegt, jetzt über das Landratsamt dem Regierungspräsidium zukommen lassen will. Eine kleine Hürde steht der Genehmigung nun allerdings noch im Weg. Denn das RP muss abwägen, ob der Lärmschutz oder „der Eingriff in die Leichtigkeit des Verkehrs“ höher zu bewerten ist.

Jetzt darf man gespannt sein, wie schnell die Behörden reagieren. Und welche Antwort die Lichtensteiner auf ihren Antrag bekommen.