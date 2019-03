Pfullingen Jetzt gibt es einen Wegweiser für städtische Räume

Von Evelyn Rupprecht

Vor gut einem Jahr dachten die Mitglieder des Liederkranzes noch, es würde in Pfullingen zu wenig Räume für Vereine und Kultur geben. „Deshalb haben wir ja damals den Sanierungsvorschlag für die Pfullinger Hallen gemacht“, sagen Benno Hagel und Gabriele Raisch. Inzwischen haben die beiden sich selbst eines Besseren belehrt. Fast fünf Monate haben sie – natürlich mit Unterbrechungen – an einem „Wegweiser für die Nutzung von städtischen Räumen“ gearbeitet. Sie haben mit Hausmeistern gesprochen, Grundrisse angefordert, Gebäude inspiziert und detailliert aufgelistet, was wo wie und zu welchem Preis angeboten wird.

Warum Benno Hagel und Gabriele Raisch sich so ins Zeug gelegt haben? Weil die Stadt dem Liederkranz damals, als er den Sanierungs- und Erweiterungsvorschlag für die Pfullinger Hallen gemacht hat, mitgeteilt hat, dass es durchaus geeignete Räumlichkeiten gibt und keine neuen benötigt werden. „Aber welche gibt es? Und wer weiß das schon?“, haben die Sänger sich damals gefragt. Die Antwort haben sie sich selbst und allen anderen potenziellen Nutzern öffentlicher Gebäude nun gegeben.

Der Wegweiser, den die Liederkranz-Mitglieder dieser Tage der Stadt zur Weiterverwendung, zur Pflege und vor allem zur Veröffentlichung überreicht haben, ist gleichzeitig auch so etwas wie ein Gebäude-Tester. Die Pfullinger Hallen, die beiden Mensen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums und der Wilhelm-Hauff-Realschule, das Feuerwehrgerätehaus mit seinem Vortragsraum, den Musiksaal und die Mensa der Schloss-Schule, die Klosterkirche und die Mühlenstube in der Baumann’schen Mühle haben Hagel und Raisch unter die Lupe genommen. Sitzplätze und Tischzahlen, Barrierefreiheit, Parkmöglichkeiten, Grundmiete und alle möglichen Zusatzkosten, Bühne, Licht- und Tontechnik sowie Belegungs- und Bewirtschaftungsmöglichkeiten: Das sind die Kriterien, auf die die Liederkranz-Mitglieder die Gebäude hin untersucht haben. „Und wir waren überrascht, wie viele Räumlichkeiten es vor allem für 100 bis 150 Personen gibt“, musste Benno Hagel bei der Präsentation des Wegweisers im Rathaus denn auch zugeben. Auch wenn die meisten Gebäude „ein eher nüchtern modernes Flair haben“, waren er und Raisch erstaunt, wie gut teilweise die Technik-Ausstattung ist. Allerdings haben die beiden durchaus auch Verbesserungsvorschläge. Denn im Musik­raum der Schloss-Schule, in dem sich der Liederkranz regelmäßig trifft, funktionieren offenbar weder Heizung noch Klimaanlage richtig. „Im Sommer ist es zu heiß, im Winter zu kalt“, haben die Sänger nun dem Bürgermeister mitgeteilt. Auch in den Pfullinger Hallen ist wohl noch Luft nach oben drin. Ein fest installierter Beamer, eine zusätzliche Leinwand am hinteren Vorhang und eine etwas leichtere Bühnen-Erweiterungskonstruktion, welche die Vereine selbst aufbauen können: Das wünschen sich Hagel und Raisch.

Bei der Übergabe des Wegweisers bedankten sich die beiden bei der Stadt denn vor allem dafür, dass sie ihnen bei ihrer Arbeit so viel Unterstützung gewährt hat. Bürgermeister Michael Schrenk indes freute sich, dass es nun dieses Handbuch „von Nutzern für Nutzer gibt“. Er will den Wegweiser und die Verbesserungsvorschläge nicht nur dem Gemeinderat unterbreiten, sondern das Papier auch an die Vereine schicken lassen. Und die städtische Pressereferentin Sabine Hohloch versprach, das gesamte Verzeichnis auf die Pfullinger Homepage zu stellen.

Wer noch Fragen zu dem Wegweiser oder den Gebäude-Belegungsmöglichkeiten hat, kann sich auch bei Sarah Große bei der Stadt Pfullingen melden. Sie informiert unter Telefon (0 71 21) 70 30-41 01 oder E-Mail: sarah.grosse@pfullingen.de.