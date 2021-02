Der Oberarzt springt von der Krankenliege, schnappt sich den Infusionsständer und fegt mit kreisenden Hüften durch die Unfall-Chirurgie. Um ihn herum tanzt in beinahe perfekter Choreographie ein lachendes OP-Team. So skurril die Szene auch anmuten mag – sie hat sich exakt so zugetragen. Und zwar...