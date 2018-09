Reutlingen Jede Traube ein Genuss

Von Evelyn Rupprecht

Kühle Nächte und viel Sonne – so wünscht man sich das“: Als Barbara Bosch mitten im städtischen Weinberg steht und die ersten 2018er Trauben in den Händen hält, da ist der Oberbürgermeisterin die Euphorie deutlich anzumerken. Traube um Traube verzehrt sie mit Genuss. „Das wird ein Spitzenjahrgang“, prophezeit sie dem Wengerter Matthias Reusch. Doch der lächelt nur. Dass der Portugieser heuer ein leckeres Tröpfchen wird – darauf ist der Neuhäuser, der den Reutlinger Weinberg betreut, schon längst von selbst gekommen. Der Sommer hat die 58 Ar am Schönen Weg hoch über der Stadt verwöhnt. Jetzt heißt es, die Früchte einzubringen, die die Arbeit der vergangenen Monate erbracht hat. Und das tun bei der Stadt traditionell die Mitarbeiter des Forsthofs und die Auszubildenden. Gut 25 emsige Schaffer sind seit Montagmorgen zwischen den Rebstöcken zugange.

60 Prozent weiße und 40 Prozent rote Trauben – das ist die Mischung, auf die die Stadt Reutlingen in ihrem Weinberg setzt. Zwei Tage lang wird die Lese wohl dauern. Zwei Tage, auf die sich auch Fabian Schäufele, der stellvertretende Leiter des Amts für Wirtschaft und Immobilien, und Stefano Cenni, der für den Weinberg zuständige Sachgebietsleiter, nicht weniger freuen, als die Azubis. Vor allem, weil das Wetter wie gemacht ist für die Lese, die wohl deutlich mehr Ertrag bringen wird, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Sind es sonst 4000 bis 5000 Liter, könnten es heuer um die 6000 Liter werden, die der Stadt bleiben, um sie zu Wein und Sekt zu machen.

Gekümmert hat sich in den vergangenen Monaten um die 58 Ar Hanglage indes nicht nur Matthias Reusch, der für den Pflanzenschutz zuständig ist und seinen Maschinenpark im Schönen Weg unterhalb der Achalm und direkt oberhalb des Scheibengipfeltunnels einsetzt, sondern auch der Forst. Dessen Mitarbeiter sind für den Schnitt und sämtliche „Restarbeiten“ verantwortlich. „Die Leute sind richtig routiniert, auch, was die zeitlichen Abläufe angeht. Da gebe ich höchstens noch ein paar Impulse“, lobt Reusch die städtischen Mitarbeiter.

Zwischen 80 und 85 Grad Oechsle hat Reuschs Refraktometer am Montag angezeigt. Ein Wert, der Barbara Bosch gestern, als die Lese offiziell mit einem kleinen Hock begonnen wurde, ein Strahlen ins Gesicht lockte. „Es war eine gute Entscheidung, 1957 den ersten Stock im städtischen Weinberg zu setzen“, erklärte sie mit Blick auf die Jahrhunderte alte Weingärtner-Tradition in Reutlingen, die damals nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen wurde. Allerdings darbten der Anbau und die Vermarktung unter Boschs Vorgängern etwas. Erst als die neue OB im Jahr 2003 ihr Amt antrat, hatte Reutlingen wieder ein Stadtoberhaupt, das den Wert des Reutlinger Weins zu schätzen wusste. Inzwischen wird aus den Trauben nicht nur Wein, sondern im jährlichen Sortenwechsel auch Sekt gemacht. Beides gibt’s an den Pforten des Rathauses und des Heimatmuseums sowie in der Tourist-Info zu erstehen. Für alle, die den Wein haben möchten, aber noch nicht so genau wissen, zu was er am Besten mundet, hat Barbara Bosch noch einen Tipp. Sie selbst kredenzt den Weißen zu Vorspeisen, den Roten indes gibt’s bei ihr nicht als Essensbegleiter. Der wird so getrunken.