Stadtentwicklung Ja zum Gewerkschaftshaus

Der Blick vom Dach der Galeria Kaufhof (links) zeigt, wie es derzeit auf dem Grundstück aussieht. Die vom Bauausschuss bevorzugte Planungsvariante sieht ein Haus der Gewerkschaften an der Kaiserstraße vor. Im Süden, an der Gartenstraße, ist ein weiteres querstehendes Bürogebäude geplant, das mit dem Gebäude, Gartenstraße 5, verbunden werden soll. © Foto: Grafik: Stadt Reutlingen

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Wir haben selten im Planungsamt ein Grundstück gehabt mit so vielen Restriktionen“, sagte Stefan Dvorak, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, am Dienstagabend im Gemeinderat. So finden sich auf dem lang gezogenen Grundstück zwischen Gartenstraße und Kaiserstraße nicht nur zwei Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Daneben gibt es auch sogenannte Bauverbotszonen und zwei Naturdenkmale.

Diese schwierige Ausgangssituation wie auch unterschiedliche Vorstellungen von Stadtverwaltung und Investor über die künftige Nutzung des parkähnlichen Areals haben die Weiterentwicklung bislang blockiert. Erst ein interfraktioneller Antrag von CDU, SPD und Grünen vom 11. Juni gab der Sache einen Schub und führte dazu, dass der Gemeinderat jetzt einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Gartenstraße 5/Kaiserstraße 16“ fassen konnte.

Die Planungen sehen auf dem insgesamt 6230 Quadratmeter großen, zentral gelegenen Areal den Bau von zwei Bürogebäuden vor. An der Kaiserstraße will die IGmet Frankfurt – das ist die Grundstücksverwaltungsgesellschaft der IG Metall – ein neues Gewerkschaftshaus errichten. Das vier oder fünfgeschossige Gebäude soll dabei fünf Meter vom Straßenraum eingerückt werden. Auf der anderen Seite plant der Grundstückseigentümer ein zwei- bis dreigeschossiges Bürogebäude, das mit der Gartenstraße 5 verbunden werden soll.

Löffler: Kein Musterbeispiel

Wichtig war allen Fraktionen, dass es eine tagsüber geöffnete, für alle zugängliche Wegeverbindung zwischen der Kaiser- und der Gartenstraße gibt. Dem habe der Investor auch zugestimmt, sagte Rainer Löffler. Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden ist die bisherige Diskussion um den Bebauungsplan „kein Musterbeispiel, wie man mit den Interessen eines Investors umgeht“. Es mache wenig Sinn, kritisierte Löffler die Stadtverwaltung, Varianten zu entwickeln, die dann vom Investor nicht realisiert würden. Und auch der Gestaltungsbeirat, der sich gegen die aktuelle, im Bauausschuss entwickelte Planung ausgesprochen hatte, sei bei diesem Projekt wenig hilfreich gewesen. „Wir brauchen einen fließenden Übergang von der hässlichen Rückwand des Kaufhof in die Oststadt“, bilanzierte der CDU-Fraktionschef.

Die jetzt diskutierte Planungsvariante stehe in städtebaulicher Hinsicht nicht im Widerspruch zur Oststadt, findet SPD-Stadtrat Ramazan Selcuk. Vielmehr könne sie eine „Mittlerrolle“ zwischen dem Kaufhof und den typischen Oststadt-Bauten“ einnehmen. Für Jürgen Fuchs stellt die jetzige Planung eine „adäquate Lösung dar, der man zustimmen kann“. Die Verwaltung müsse bauherrenfreundlicher agieren, nicht ohne Grund habe sich der „genervte Betreiber“ hilfesuchend an die Fraktionen gewandt. Für die Grünen sei es sehr notwendig, dass der Park erhalten werde, betonte Susanne Müller. Die Stadträtin bemängelte unter anderem, dass die Wegeverbindung zwischen Kaiser- und Gartenstraße nicht in der Planungsskizze eingezeichnet sei.

Zustimmung zum Aufstellungsbeschluss gab es auch von den anderen Fraktionen – sowie von Barbara Bosch. Auch wenn sie nicht mit allen Details glücklich sei, stimme sie doch ausdrücklich dem Aufstellungsbeschluss zu, weil sie wolle, dass es an dieser Stelle weitergehe, erklärte die Oberbürgermeisterin.