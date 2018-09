Stadtentwicklung ISEK: Am Montag gibt’s Ergebnisse

Pfullingen / swp

Die Bürgerbeteiligung zum „Integrierten Stadtentwicklungskonzept plus | Pfullingen 2035“ (ISEK) geht mit der Vorstellung der Ergebnisse am Montag, 24. September, in der Mensa der Wilhelm-Hauff-Realschule in ihre abschließende Phase.

Im Zuge des Bürgerbeteiligungsprozesses, der im Oktober 2017 mit einer Bürgerbefragung gestartet ist und im Mai und Juli 2018 fortgesetzt wurde, konnten die Einwohner Pfullingens ihre Ideen zur zukünftigen Stadtentwicklung in zwei Zukunftswerkstätten sowie über eine offene Online-Beteiligung einbringen. Darüber hinaus wurden in zusätzlichen Fokusgruppenterminen die Bedürfnisse und Anregungen der Pfullinger Jugend und von Personen mit Migrationshintergrund sowie mit Behinderung vertiefend abgefragt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Pfullingen.

Unter der Moderation des Büros Reschl Stadtentwicklung findet die Vorstellung der gesamten Bürgerbeteiligungsergebnisse, zu der Bürgermeister Michael Schrenk die Pfullinger Bevölkerung einlädt, am Montag, 24. September, um 18.30 Uhr in der Mensa der Wilhelm-Hauff-Realschule statt.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die Ergebnisse der Zukunftswerkstätten durch die Bürger vorgetragen sowie die Ergebnisse der Online-Beteiligung und der Fokusgruppen präsentiert. Im Anschluss an die Vorstellung besteht die Möglichkeit zum Austausch und zur Diskussion.