● Aktuelle Zahlen: Das sind die Daten vom Landratsamt Tübingen (Stand 13.April):

● Inzidenzwert: Kreis Tübingen: Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis beträgt aktuell 129,9 (Vortag: 118,5).

● Todesfälle: Die bisherige Gesamtzahl der Gestorbenen liegt jetzt bei 168.

● Insgesamt 7.322 (+55 zum Vortag) laborbestätigte Fälle, das heißt seit Beginn der Pandemie nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Tübingen will den Modellversuch verlängern

Die Stadt schlägt ein klares Abbruchkriterium vor: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt drei Tage über 125 steigt, soll das Modell beendet werden und die Bundesnotbremse greifen, heißt es in einem von Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) unterzeichneten Antrag. Dass die Zahl höher als die bundesweit gültige 100er-Marke liegt, wird mit den zahlreichen Tests in der Universitätsstadt begründet. Die „Ausleuchtung des Dunkelfelds“ entspreche einer Erhöhung der gemessenen Inzidenz um 25 Prozent.

„Öffnen mit Sicherheit“ bundesweit für Schlagzeilen gesorgt

Der Modellversuch wurde zuletzt bis zum 18. April verlängert. Entscheiden darüber muss die Landesregierung. Tübingen hatte mit dem Corona-Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“ bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Seit dem 16. März können sich Menschen in Tübingen an mehreren Stationen kostenlos testen lassen - mit den Bescheinigung der Ergebnisse, den Tagestickets, können sie dann in Läden, zum Friseur oder auch in Theater und Museen gehen. Die Stadt sah den Erfolg des Versuchs allerdings durch eine wachsende Zahl an Tagesgästen zunehmend gefährdet und Kritik wurde laut.

Tübingen zieht positives Zwischenfazit des Modellversuchs

Auch im Fall einer Verlängerung soll die Ausgabe von Tagestickets auf Bewohner und Arbeitnehmer im Landkreis Tübingen beschränkt bleiben, heißt es in dem Antrag. In einem Zwischenbericht zieht die Stadt ein positives Zwischenfazit des Modellversuchs. „Die einzige wesentliche Lücke betrifft die Kontaktverfolgung, die rein manuell erfolgt.“

Das Infektionsgeschehen ist nach Angaben der Stadt unter Kontrolle. Vom 18. März bis zum 1. April seien die Infektionszahlen in Tübingen zwar stark angestiegen, die Inzidenz kurzzeitig über 100. „Nach den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Begleitforschung gibt es aber keinen Hinweis, dass Infektionen, die durch Öffnungen im Rahmen des Modellversuchs entstanden sind, dafür die Ursache waren“, hieß es. Palmer betonte, dass seit Anfang April die Zahlen wieder sinken.