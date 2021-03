Der Tag der Einweihung war nicht zufällig gewählt: Am heutigen Weltfrauentag eröffnete in Reutlingen das erste Mädchenhaus des Landes samt integriertem offenem Café in der Kanzleistraße 42 und zugleich nahm im selben Gebäude der Verein „gÖrls e.V.“ seine Arbeit am neuen Standort und in d...