Rund um den Welt-Frauentag am Sonntag, 8. März, hat die Stadt Reutlingen mit vielen engagierten Kooperationspartnerinnen und -partnern ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Seit Dienstag laufen die Reutlinger Frauenwochen. Sieben Veranstaltungen sollen in den nächsten zwei Wochen bis Sonntag, 15. März, auf Frauenrechte aufmerksam machen.

Kundgebung am 8. März

Anlässlich des Kriegsendes vor 75 Jahren stehen die Frauenwochen dieses Jahr unter dem Motto „Frauenrechte sind Menschenrechte“. Höhepunkt ist die Kundgebung am 8. März auf dem Reutlinger Marktplatz, bei der es vor allem um einen gerechten Lohn für Frauen geht. Um 16 Uhr laden die lokalen Gruppen Rosa, Görls, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) und Verdi die Reutlinger Bevölkerung ein, lautstark ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Frauen und für eine gerechte Vergütung für Frauen, zu setzen.

Zum selben Thema gibt es am Donnerstag, 5. März, um 16 Uhr im Alten Rathaus eine Diskussionsrunde mit dem Titel „Was verdienen Frauen?“. Birgit Eyp, Beauftragte für Chancengleichheit bei der Reutlinger Agentur für Arbeit, verdeutlicht, dass die geringere Entlohnung auch eine geringere Rente nach sich zieht. Zudem wird an diesem Abend eine Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung Tipps geben, wie Frauen besser vorsorgen können.

Zum Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 6. März, laden Reutlinger Kirchengemeinden zu Gottesdiensten ein. Die Liturgie stammt dieses Jahr aus Simbabwe, wo die Bevölkerung unter einer schweren Wirtschaftskrise leidet. Die Termine der einzelnen Gemeinden sind unter www.ev-sondelfingen.de/weltgebetstag zu finden.

„Frauen lesen für Frauen über Frauen“: Im kleinen Studio der Stadtbibliothek stellen Frauen jeweils eine halbe Stunde am Samstag, 7. März, zwischen 11 und 14 Uhr Bücher vor oder lesen aus eigenen Texten.

Internationales Frauenfrühstück

Das Internationale Frauenfrühstück wird in Reutlingen schon seit acht Jahren von Ferda international und dem Forum muslimischer Frauen veranstaltet. Am Sonntag, 8. März, können Interessierte mit Beate Müller-Gemmeke (Grüne) sowie Jessica Tatti (Die Linke) über „Frauen gestalten Zukunft“ ins Gespräch kommen. Zum Abschluss des Weltfrauen-Tags zeigen am Sonntag um 18 Uhr das Frauenforum Reutlingen, die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt sowie die Organisation „Soroptimistinnen“ den Film „Embrace – Du bist schön!“ der australischen Fotografin Taryn Brumfitt im Programmkino Kamino. Eine Führung über Reutlinger Frauen in der Kriegs- und Nachkriegszeit in Kooperation mit der Frauengeschichtswerkstatt wird am Sonntag, 15. März, um 11.15 Uhr im Heimatmuseum angeboten.