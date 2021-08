Nur wenige Meter entfernt wirbelt der Roboterarm drei Jungen durch die Luft, die Mischung aus Kreischen und Lachen hallt über das Areal. Auf der anderen Seite steht ein Skater am Rand der Anlage. Er hält kurz sein Board an der Spitze fest, bevor er sich gekonnt in den Pool fallen lässt. Es herrscht Leben im Reutlinger Bürgerpark – das Treiben lässt sich dabei bequem aus einem Liegestuhl beobachten. Am besten mit einem kühlen Getränk in d...