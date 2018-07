Bürgertag Infos zum Baugebiet

Reutlingen / swp

Die Entwicklung des Neubaugebiets „Orschel-Hagen Süd“ ist ein weiterer Baustein, der das Leben hier bereichern und zukunftsweisend gestalten soll. Über den aktuellen Stand der Planungen können sich Interessierte am Montag, 16. Juli, ab 15 Uhr beim Bürgertag „Orschel-Hagen im Dialog“ in der Caféteria des Seniorenzentrums Gertrud Luckner, Nürnberger Straße 31, informieren. An fünf Ständen zu verschiedenen Themen freuen sich die Mitarbeiter des städtischen Amts für Stadtentwicklung und Vermessung sowie verschiedene Fachplaner auf Fragen und Anregungen. Ab 17 Uhr stehen Kurzvorträge zum Neubaugebiet, zur Freiraumplanung sowie zur Mobilität auf dem Programm. Die moderierte Gesprächsrunde um 19 Uhr rundet den Bürgertag ab. Nähere Informationen unter www.reutlingen.de/orschelhagen.