Die Zeit drängt in Eningen: Möglichst schnell sollen mobile Luftfiltersysteme ihren Weg in die Klassenräume der Achalmschule und die Kitas der Gemeinde finden, damit zum Schulstart ein höherer Infektionsschutz gewährleistet ist. Lag im vergangenen Monat vonseiten der Eninger Verwaltung noch kein Konzept vor, welches eine konkrete Anzahl an Filtern nannte, hat sich das inzwischen geändert: In einer spontan einberufenen Sitzung segnete der Ge...