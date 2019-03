In mehrere Proberäume von Musikbands in einem Gebäude in der Ringelbachstraße sind Unbekannte am Sonntag, zwischen 4.30 Uhr, und 17 Uhr, eingebrochen. Über ein Kellerfenster verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, in dem neben den Musikern auch weitere Vereine ihre Räume haben. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem brachen die Täter gewaltsam mehrere Türen auf und durchstöberten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.