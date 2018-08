Reutlingen In einer Woche geht’s los

Reutlingen / Ralph Bausinger

Am Mittwoch, 22. August, startet die 33. Auflage des Weindorfs vor dem Naturkundemuseum – Ludwig Failenschmid ist nicht mehr mit dabei.

Sie stehen am „Anfang vom Endspurt“, wie es Organisatorin Regine Vohrer formuliert. Heute in einer Woche startet der Reutlinger Herbst mit sieben Wirten in seine 33. Auflage. Nicht mehr mit dabei ist Ludwig Failenschmid. Der Gächinger hat nach 18 Jahren als Weindorfwirt aufgehört. Er scheide nicht im Unfrieden, allerdings ließen sich die beruflichen Herausforderungen seines Betriebs, der in den vergangenen Jahren auf 150 Mitarbeiter gewachsen ist, und der Zeitaufwand, den das Weindorf benötige, nicht mehr unter einen Hut bringen.

Auch wenn das Konzept des Weindorfs „nach wie vor nicht zu toppen“ (Regine Vohrer) ist, gibt es doch einige Neuerungen in diesem Jahr. Die Eröffnung am kommenden Mittwoch findet nicht mehr auf einer eigens aufgebauten Bühne in der Wilhelmstraße statt, sondern wird an die Treppe vor das Naturkundemuseum verlegt.

Von Seiten der Stadt gebe es viel Unterstützung für die Weindorfwirte, berichtet Regine Vohrer.„Über das Entgegenkommen der Stadt kann man sich an keiner Stelle beklagen. Das ist früher viel schwieriger gewesen“, sagt die Organisatorin. Pro Tag werden rund 140 Helfer in zwei Schichten benötigt, um die über 3000 Sitzplätze drinnen und draußen zu bewirten.

