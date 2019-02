Pfullingen In die Industriebrache kommt Leben

Von Evelyn Rupprecht

Eine alte Industriebrache, in die wieder das pralle Leben einzieht? Offenbar nicht nur ein Unternehmer- sondern auch ein Bürgermeistertraum. Pfullingens Verwaltungschef jedenfalls ist hellauf begeistert davon, dass ins BSU-Areal an der Klosterstraße Schwung kommt. „Da partizipieren wir als Stadt natürlich auch davon, wenn diese großen Flächen wieder ausgelastet sind“, sagt Michael Schrenk. Die Zielsetzung des Metzinger Unternehmers Paul Seibold, das Gelände komplett zu belegen, kann der Bürgermeister nur gut heißen. Zumal von den 8000 Quadratmetern Gesamtfläche der größte Teil bereits aus dem Dornröschenschlaf erweckt ist.

2,5 Millionen Euro hat Seibold in den Erwerb und die Sanierung der Bauten gesteckt, die 1835/36 entstanden sind und in denen einst eine Produktionsstätte der Baumwollspinnerei Unterhausen war. Allein 2000 Quadratmeter der Fläche im vorderen Gebäude direkt an der Klosterstraße beansprucht seit Januar das Fitness-Studio MC Shape. Auch dessen Inhaber hat tief in die Tasche gegriffen, um diesen Teil der Industriebrache, der immerhin 30 Jahre ungenutzt war, auf Vordermann zu bringen. 1,4 Millionen Euro hat Roland Kiesling ausgegeben, um zusammen mit seinem Sohn Dennis das MC Shape aufzubauen. Sollte das Studio florieren, haben die Kieslings sogar schon Erweiterungsflächen im Blick. Denn in den Etagen unter und über den Fitnessräumen, hat zwar unter anderem die Firma Poco Lagerflächen angemietet, komplett belegt ist der Bau aber noch nicht.

Ähnlich gut ausgelastet sollen bald auch die hinteren Gebäudeteile sein. Eine Spielhalle und eine Event-Location sind dort bereits zu finden, ein größeres gastronomisches Angebot soll folgen. „Wir haben dafür viele gute Interessenten. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen“, informiert Seibold über das neue Lokal, zu dem auch ein Außenbereich gehört. Insgesamt hat der Metzinger noch 1500 Quadratmeter Flächen zur Verfügung, die auf neue Nutzungen warten.

Tatsächlich aktiv werden konnte Seibold im April 2016 auf dem Gelände – das allerdings erst, nachdem die Planungen mehrere Jahre stillstanden. Von einer „Blockade“ spricht der Unternehmer in dem Zusammenhang. Wofür nicht so sehr der Denkmalschutz, der ein gehöriges Wörtchen mitzureden hatte bei der Umgestaltung der Bauten, verantwortlich war, sondern eher eine rechtliche Auseinandersetzung, in der es auch um die Zahl der Parkplätze ging. „Es war eine Baulast auf dem Areal und bis zur rechtlichen Klärung sind einige Jahre vergangen“, berichtet der Investor, der allerdings noch von anderer Seite Widerstand zu spüren bekam. Auch mit der Stadt, die sich gegen die angedachte großflächige Belegung mit fünf Spielhallen aussprach, gab es Diskussionsbedarf.

Und schließlich waren da noch die Anwohner, die jahrelang unter dem Trubel gelitten haben, die die Disko „Jaba“ verursachte. Als der Tanztempel 2005 dicht machte, war klar, dass es künftig auf dem Areal ruhiger zugehen sollte. So ruhig, dass sich ein gutes Jahrzehnt lang gar nichts mehr tun würde, hatten es sich indes wohl die wenigsten vorgestellt.