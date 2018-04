Ostern In der Stille angekommen

Von Jürgen Spieß

Weit mehr als 150 Christen beteiligten sich am Karfreitag an dem traditionellen Kreuzweg zur Sterbestunde Jesu auf den Georgenberg. Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Pfullingen lud dazu ein, den Leidensweg von Jesu bei mehreren Kreuzweg-Stationen auf dem Weg zum Berggipfel nachzuempfinden.

Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck, zuständig für den Seelsorgebezirk Martinskirche Ost, machte bei ihrer Begrüßung deutlich, worum es bei der Begehung der Kreuzweg-Stationen, die Jesus‘ schmerzvollen Weg zur Kreuzigung beschreiben, geht: „Wir wollen uns über das Leiden und Sterben des Gottessohnes Gedanken machen und innehalten, um uns auch auf den eigenen Weg zu besinnen.“ Bevor sich die Pfullinger auf den Weg zum Gipfel des Georgenbergs machten, wurde an einer weiß gedeckten Tafel gemeinsam das Abendmahl mit Brot und einem Becher Traubensaft gefeiert und dazu das Lied „Ich bin das Brot, lade euch ein“ gesungen.

Vom Parkplatz am Georgenberg führte der Kreuzweg zum Garten Gethsemane (hier der Garten von Herrn Wurst), wo Jesus mit der Entscheidung für oder gegen das eigene Leben rang. In kurzen Szenen treten Jesus (Peter Hofmayer) und seine Jünger Petrus (Alf Hagmaier), Johannes (Johannes Wurster) und Jakobus (Günter Heber) auf, um zu beten. Doch trotz der Bitten Jesu, wach zu bleiben, schlafen die Apostel immer wieder ein: „Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?“, sprach Jesus zu Petrus, „denn siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird“. Am Weg künden Vorleser von der Verleugnung des Petrus. Die sichtbare Erinnerung an das Leiden Jesu erzeugt hier stille, anrührende Bilder.

Nächste Station vor dem Pfadi-Garten ist die Verurteilung und Verspottung von Jesus, gesprochen und nacherzählt von Carolin Gronbach, Ilona Wurster und Heide Weiblen. Die letzte Station vor dem Gipfel beschreibt den Weg Jesu zur Kreuzigung, dargestellt durch Sprecher und Personen mit Kreuzbalken und Plakaten am Wegesrand. Schließlich die Ankunft auf dem Gipfel mit dem als römischen Soldaten verkleideten Tobias Schwarz, der mit Günter Heber und Johannes Wurster das Holzkreuz aufrichtet und die Buchstaben „INRI“ anbringt. Musikalisch begleitet werden die Szenen und gemeinsamen Lieder vom Posaunenchor. Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck beschließt den Kreuzweg zur Sterbestunde Jesu mit einem Abkündigungs-Gebet.

Jesus‘ Wirken in Galiläa, seine Gespräche mit Jüngern, den Einzug nach Jerusalem bis zum Verrat durch Judas, Abendmahl, Verhaftung, Verleugnung durch Petrus und Kreuzigung setzen die Mitwirkenden in Szene. Beim nächsten Osterfest wird – immer im Zweijahres-Turnus – ein weithin sichtbares, beleuchtetes Kreuz auf dem Georgenberggipfel aufgestellt.