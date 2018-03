Bau-Innung In der Region herrscht rege Bautätigkeit

Honau/Reutlingen / swp

Angesichts der regen Bautätigkeit in der Region können die Baubetriebe auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. In einzelnen Sparten waren die Zuwächse im vergangenen Jahr sogar zweistellig. Gebremst wird die Branche vom Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Dabei können die Betriebe die Ausbildungszahlen erfreulich steigern. Digitalisierung, Datenschutz und Abfallentsorgung stellen neue Herausforderungen für die Betriebe dar.

Seit einigen Jahren ist die Baubranche wieder im Aufwind. Gerade das Jahr 2017 war für die Betriebe ein sehr erfolgreiches, so Innungsobermeister Jörg-Heinz Müller bei der Mitgliederversammlung der Bau-Innung Reutlingen im Akzent Hotel Restaurant Forellenhof „Rössle“ in Honau. Sowohl der Wohnungs- als auch der Gewerbe- und öffentliche Bau haben im vergangenen Jahr wieder stark zugelegt. Zweistellig waren die Zuwächse im Wohnungs- und Gewerbebau.

Die Branche selbst hat das Gefühl, dass ihre eigenen Kapazitäten derzeit die größte Bremse in der Bautätigkeit darstellt. Hinzukommen aber auch mangelnde Planungskapazitäten bei Architekten, sowie Ingenieuren. In der Region werden derzeit zwar viele Bauflächen erschlossen, trotzdem gibt es regional teilweise großen Mangel.

Der Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann, weiß von Gemeinden im Landkreis Reutlingen, bei denen lange Wartelisten für Bauplätze bestehen. Das Ärgerliche dabei sei, so der Geschäftsführer, dass in denselben Gemeinden viele unbebaute Grundstücke vorhanden seien, auf denen keine Bauverpflichtung bestehe und diese von den Eigentümern nicht an Bauwillige verkauft würden. Leider hätten viele Bauwillige in solchen Gemeinden nur die Möglichkeit, in andere auszuweichen. Heinzelmann bedauert, dass damit auch die Möglichkeit genommen werde, ländliche Strukturen nachhaltig zu fördern.

Für das neue Jahr sind die Betriebe ebenfalls sehr optimistisch gestimmt. Der Bevölkerungszuwachs in der Region führe zu einem weiter steigenden Wohnungsbedarf. Die Zinssituation sei gleichermaßen für Eigennutzer wie für Kapitalanleger interessant. Der Gewerbebau profitiere weiter von stabilen Wirtschaftszahlen. Erfreulich sei auch, dass die öffentliche Hand dabei sei, ihren Investitionsstau abzubauen.

Selbstkritisch stellte Obermeister Müller fest, dass die Branche ihre eigenen Kapazitäten kurzfristig nicht deutlich erhöhen könne. Grund sei der bestehende Fach- und Nachwuchskräftemangel. Bei den Nachwuchskräften würde man im Vergleich zu anderen Branchen noch vergleichsweise gut abschneiden. Die Ausbildungszahlen seien stabil und würden auch leicht steigen. Allerdings seien die gut ausgebildeten Baufacharbeiter auch von anderen Branchen begehrt, was leider zu einer häufigen Abwanderung führe.

Die Innungsbetriebe wollen deshalb ihre Ausbildungsanstrengungen weiter hoch halten. Den Fokus wollen sie dabei aber nicht allein auf die Nachwuchswerbung, sondern insbesondere auch auf die Nachwuchssicherung legen. Für engagierte junge Fachleute bietet die Branche deshalb derzeit beste Berufsperspektiven mit Fort- und Aufstiegsmöglichkeiten, bis hin zu der Qualifikation als Meister und zur Selbstständigkeit.

Digitalisierung, Datenschutz und die Neuordnung des Abfallrechts sind Schlagworte, die für neue Herausforderungen der Branche stehen, so Geschäftsführer Ewald Heinzelmann. Mit großen Schritten hält die Digitalisierung in den Betrieben Einzug. Dies beschränkt sich nicht allein auf die kaufmännische Betriebsführung, sondern vermehrt auf die Verbindung und Einbindung der Baustellen. Die Bauprozesse werden zunehmend digital vernetzt und gesteuert. Ab Mai müssen die Betriebe die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) umsetzen und personenbezogenen Daten ihrer Kunden und Mitarbeiter in besonderer Weise schützen. Dabei nimmt die Dokumentation und Bürokratie noch weiter zu, was die Betriebe sehr ärgert.

Bereits seit dem letzten Jahr sollte die neue Gewerbeabfallverordnung umgesetzt sein. Dabei geht es insbesondere auch um die Trennung von Baustellenabfällen – allerdings fehlen bis zum heutigen Tage die Ausführungsvorschriften der Aufsichtsbehörden.