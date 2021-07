Landrat Dr. Ulrich Fiedler gratulierte dem Impfling zu seinem frisch erworbenen Impfschutz. Die hundertausendste Impfung ging an Tim Retig aus Riederich. Dieser hat am Vormittag seine erste Impfung gegen Covid-19 bekommen. Der Student hatte sich für eine Corona-Impfung entschieden, um auch seine Familie und seine Freunde vor einer Infektion zu schützen.

Eine Gemüsekiste und eine besondere Impfmarke zum Dank

Der Landrat überreichte ihm zur besonderen Impfmarke vom 100.000 Impfungen eine Obst-und Gemüsekiste eines Biobauern aus dem Landkreis zur weiteren Förderung der Gesundheit.

Das Kreisimpfzentrum sei ein wichtiger Teil der Impfkampagne des Landes Baden-Württemberg, zusammen mit den Haus- und Betriebsärzten, betonte Fiedler. Sein herzliches Dankeschön gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Impfzentrum an der Kreuzeiche.

„Bitte nutzen Sie das Impfangebot, schützen Sie sich selbst, Ihre Liebsten“

Gleichzeitig appelliert Dr. Fiedler an alle Bürgerinnen und Bürger: „Bitte nutzen Sie das Impfangebot, schützen Sie sich selbst, Ihre Liebsten und gerade jene Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht selbst impfen lassen können. Mit der Corona-Impfung tragen wir wesentlich zur Öffnung unserer Schulen, unserer Kultureinrichtungen und der gesamten Gesellschaft bei.“

Kreisimpfzentrum weiterhin geöffnet – Mobiles Impfteam im Einsatz

Das Kreisimpfzentrum an der Kreuzeiche hat wochentags und am Wochenende von 7.30 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Impfungen sind mit und ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Das mobile Impfteam ist am kommenden Samstag, den 31. Juli von 7 Uhr bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt in Münsingen, um den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ein Impfangebot zu machen.