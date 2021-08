Die Impfnachverfolgung ist verpflichtend in der Corona-Impfverordnung geregelt. Allerdings: Sie läuft, zumindest in der Region, ausschließlich über die Hausärzte. Der Landkreis hat deshalb keinen Einblick in Aufkommen und Schwere der Nebenwirkungen, wie es jetzt auf eine Anfrage heißt.