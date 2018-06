Gymnasium Im Zentrum steht der Feuerreiter

Pfullingen / swp

In der nächsten Woche ist das Sommer-Konzert des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Am Donnerstag, 21. Juni, um 19 sind in den Pfullinger Hallen die Ensembles des Gymnasiums zu hören.

Die Orchesterwerke, die zu hören sind, stehen ganz im Zeichen verschiedener herausragender Solisten aus den eigenen Reihen. Auf dem Programm stehen das Klavierkonzert von J.S. Bach A-Dur sowie das Fagott-Doppelkonzert von Vanhal in F-Dur. Eingerahmt werden diese beiden Werke von zwei sehr gegensätzlichen Miniaturen: der Trauermusik von Hindemith für Violoncello solo und der „Meditation“ für Solo-Violine aus der Oper Thais von Jules Massenet.

Im Zentrum der Aufführung des Chores steht die Vertonung des Mörike-Gedichts „Der Feuerreiter“ von Hugo Distler. Darum gruppiert sich Chorliteratur verschiedener Epochen und Besetzungen, die die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft zum Thema hat, heißt es in einer Mitteilung des Friedrich-Schiller-Gymnasiums.

Eröffnet werden beide Programmteile durch Kompositionen für Bläser von Pezelius und Rosetti. Der Eintritt zum Konzert ist frei.