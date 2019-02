Kreis Reutlingen Im soliden Mittelfeld

Kreis Reutlingen / Von Kathrin Kammerer

Zum zweiten Mal wurde an den Schulen in ganz Baden-Württemberg der Unterrichtsausfall dokumentiert. Bei dieser einwöchigen Vollerhebung im November schnitt der Landkreis Reutlingen schlechter ab, als der Landesdurchschnitt. Dies teilte das Kultusministerium nun nach Auswertung der Studie mit.

In den Grundschulen gab es landesweit den geringsten Schulausfall (1 Prozent aller Stunden). Hier schneidet Reutlingen sogar besser ab (0,7 Prozent). Auch bei den Sonderschulen schnitt der Landkreis (0,8 Prozent) besser ab (Land: 1,8 Prozent). Bei den Werk­real- und Hauptschulen liegt der Kreis (3,6 Prozent) aber hinter dem Landesschnitt (3,0 Prozent). An den Realschulen und den Gemeinschaftsschulen (beide 4,7 Prozent) fiel im Kreis noch mehr Unterricht aus, als im Landesschnitt (3,9 beziehungsweise 2,5 Prozent). Am schlechtesten schnitten die Gymnasien (5,5 Prozent) und die Berufsschulen (6,2 Prozent) ab. Dort liegt der Stundenausfall auch im Landesschnitt am höchsten (4,9 beziehungsweise 6,2 Prozent).

Im Vergleich der Staatlichen Schulämter liegt das für Reutlingen zuständige Tübingen im Mittelbereich (2,3 Prozent). Bei den Landkreisen liegt Reutlingen ebenfalls im mittleren Bereich, Heilbronn beispielsweise hatte in besagter Woche den höchsten Unterrichtsausfall (5,6 Prozent).

Im Vergleich zur ersten Vollerhebung im Juni 2018 ist der Ausfall leicht zurückgegangen, teilt das Ministerium mit. Der häufigste Grund für die Abwesenheit eines Lehrers war in der besagten November-Woche Krankheit (53,4 Prozent), gefolgt von Fortbildungen (16,7 Prozent). Die erreichte Vertretungsquote von 60 Prozent bezeichnet Kultusministerin Susanne Eisenmann als „ordentlich“. Eine Quote von 100 Prozent nennt sie „eine Illusion“.

Roland Hocker ist Leiter des Staatlichen Schulamtes Tübingen – und somit für alle Schulen außer Gymnasien und Berufsschulen zuständig. Er ordnet ein: „Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, besonders angesichts des Mangels an Grund- und Hauptschullehrern, den wir definitiv haben.“ Er erklärt einige Faktoren, die zu Unterrichtsausfall führen, die aber in der Statistik nicht aufgeführt sind. Große Klassen, wie beispielsweise an der Eichendorff-Realschule in Reutlingen, lassen sich bei Lehrerausfall nicht mehr mit anderen Klassen zusammenlegen – „sonst sitzen da ja plötzlich 50 oder 60 Schüler“.

Weiteres Beispiel: „Stellen Sie sich vor, dass in einer Stufe vier Mathelehrer ausfallen – da können Sie machen, was Sie wollen, das bekommt man nicht mehr kompensiert.“ Der Mathelehrer-Markt sei leergefegt. Mittlerweile liefern 90 Prozent der Lehrerinnen, die sich schwanger melden (so schätzt er) auch sofort ein Beschäftigungsverbot vom Arzt mit – was eine Planung der Vertretung fast unmöglich macht.

Was die Lehrerversorgung im Landkreis Reutlingen zudem erschwere, sei der Stadt-Land-Unterschied, so Hocker. Er berichtet von immensen Schwierigkeiten, junge Lehrer für eine (Vertretungs-) Stelle auf der Alb zu gewinnen. „Die wohnen meist in den Ballungsräumen und wollen da auch bleiben.“ Aber – und das dürfe man nicht außer Acht lassen: „Die, die es dann trotzdem machen, die wollen meistens gar nicht mehr von der Alb weg.“ Die nächste Vollerhebung des Kultusministeriums findet vom 11. bis zum 15. Februar statt.