Gewerkschaft Ihre Arbeit ist unverzichtbar

Region / Peter U. Bussmann

Machtvoll wie lange nicht zeigten sich gestern Mittag Arbeitnehmer in der Innenstadt. Gut tausend gewerkschaftlich Organisierte Beschäftigte aus den Kreisen Tübingen und Reutlingen machten sich am späten Vormittag vom Streiklokal franz.K auf zum Marsch durch die Wilhelmstrape. Auf dem Weibermarkt fanden sie sich kurz vor zwölf ein, um die Position der vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in der aktuellen Tarifverhandlung zu stärken.

„Sechs Prozent mehr Geld, mindestens 200 Euro mehr“, bezifferte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Benjamin Stein die Gewerkschaftsforderung, der die Arbeitgeberseite in der zweiten Verhandlungsrunde am 12./13. März in Potsdam nichts entgegenhielt. „Wir sind es wert!“, skandierten deshalb empört die Beschäftigten der Stadtverwaltungen aus Reutlingen, Metzingen, Pfullingen, Tübingen, Rottenburg und Mössingen samt deren Kindertageseinrichtungen und technischen Betriebshöfe, der Landratsämter in Reutlingen und Tübingen, der Rathäuser, Kitas und Bauhöfe in Eningen, Ammerbuch, Dettenhausen und Kusterdingen, der Arbeitsagenturen und Jobcenter Reutlingen und Tübingen, der Fair-Energie mit Stadtwerken und städtischen Bädern und der Kreissparkassen aus dem Oberzentrum. „Ihr seid die, die die Dienstleistung erbringen“, bestärkte Tanja Silvana Grzesch, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Reutlingen-Tübingen, solidarisch („Gemeinsam statt einsam!“) in ihrem Grußwort die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.

Als Hauptredner hatte Verdi-Landesbezirks-Chef Martin Gross aus Reutlingen ein Heimspiel und berichtete von den Potsdamer Verhandlungen, zu denen die Arbeitgeberseite „die Vertretung der Vertreter ohne ein Angebot“ geschickt habe – und das in Zeiten der „vollsten Kassen in der Geschichte der Bundesrepublik“: „Respekt und Wertschätzung sehen anders aus!“

Gross machte auch deutlich, dass die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 15./16. April in Potsdam erhöhen will. „Wenn dann nichts auf dem Tisch liegt, rappelt es richtig“, kündigte der Landesgeschäftsführer unter Applaus an.

In den kurzen, teilweise auch sehr emotionalen Statements der Vertreter der verschiedenen Branchen wurde auch deutlich, wie angespannt und teilweise katastrophal in den Behörden und Kliniken die Personalsituation mittlerweile ist. Deshalb, so Verdi-Bezirksgeschäftsführer Benjamin Stein, sei dies „ein Streik für die Bevölkerung, nicht gegen sie“.

Wie von der Stadtverwaltung angekündigt, blieb gestern in einigen Stadtbezirken der Müll stehen, denn 300 Beschäftigte waren hier im Ausstand. Wer sich nicht darauf eingestellt hatte, der „kann unter Umständen in einen Engpass kommen“, räumte TBR-Betriebsleiter Hans Fröb auf Nachfrage ein. Andererseits bieten die Technischen Betriebsdienste aber an, den gesammelten Müll bei der nächsten planmäßigen Tour kostenlos mit zu entsorgen.

Nicht unterwegs waren auch die Mitarbeiter in Sachen Stadtreinigung. Doch spätestens heute werden die flotten Feger das „unschöne Bild“ überquellender Abfallbehälter in der Stadt beseitigen, versprach er.

„Wir sitzen in dieser Sache zwischen zwei Stühlen“, sagt Klaus Mellinger, geschäftsführender Vorstand der GERK, des Gesamtelternbeirats Reutlinger Kindertagesstätten. Selbstverständlich verstehe und unterstütze man die Fachkräfte und deren Bemühen um eine angemessene Bezahlung. Andererseits habe man aber bereits 2015 einen harten Arbeitskampf um bessere Vergütung und Arbeitsbedingungen mit aushalten müssen. Man habe dennoch ein gutes Einvernehmen mit den Erzieherinnen gehabt.

Nun aber betreffen die Tarifverhandlungen den gesamten öffentlichen Dienst. „Da hätte es doch sicherlich andere Möglichkeiten gegeben, Druck auf die Arbeitgeber auszuüben“, sagte Mellinger gestern. „Es hätte uns gefreut, wenn wir verschont geblieben wären“, schließlich sei dieser Streik „ein Streik gegen Kinder und gegen Eltern“.

Gestern blieben alle städtischen Kindertageseinrichtungen geschlossen bis auf fünf zentrale Notfalleinrichtungen. Hier wurden 65 Kinder aus Einelternfamilien und Kinder aus Familien in besonderen Lebenslagen von 7.30 bis 13.30 Uhr betreut. Vier von fünf Erzieherinnen beteiligten sich an dem Warnstreik.

Aktuell, so Mellinger, seien die Eltern an sich schon ziemlich belastet durch die Grippewelle, bei der manche Einrichtung auf Notbetrieb zurückfahren musste. Jetzt noch der Warnstreik, „da ist das Urlaubskontingent in manchen Familien schon zu Jahresbeginn ziemlich ausgeschöpft“. Der Vertreter der GERK hofft jedenfalls, dass dies gestern nur ein Warnstreik-Tag war und nicht ein längerer Ausstand wie vor drei Jahren. In diesem Fall „würde das Verständnis der Eltern schon schwinden“, sagt der oberste Elternvertreter der Kleinsten.

Ohne entsprechendes Angebot indes, so Verdi-Bezirkschef Stein, werde in drei Wochen wohl erneut die Arbeit niedergelegt.