Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen haben 83 Gesellinnen und Gesellen aus den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und Zollernalb die Hürde zur Kammersiegerin und Kammersieger genommen.

Am Wettbewerb kann nur teilnehmen, wer die Gesellenprüfung mit der Note „gut“ oder besser abgeschlossen hat. Das ist in diesem Jahr 279 Handwerkerinnen und Handwerkern gelungen. Diese hohe Teilnehmerzahl wertet Dr. Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen, als Beleg für die engagierte Ausbildungsarbeit der Betriebe: „Nicht nur die Leistungen der Jugendlichen sind überdurchschnittlich, auch unsere Betriebe engagieren sich überdurchschnittlich durch die Ausbildung junger Menschen Jahr für Jahr in dem Wettbewerb. Zudem ist die Wettbewerbsteilnahme ihrer Schützlinge ein Aushängeschild für den Betrieb.“

41 erste Plätze

Insgesamt gab es im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen 41 erste Plätze, 25 zweite und 17 dritte Plätze. Jede dritte Auszeichnung ging in diesem, wie auch im letzten Jahr, an eine Gesellin. Insgesamt 29 Frauen setzten sich in der Konkurrenz zu den Gesellen durch, darunter auch in bislang eher männerdo-minierten Berufen wir Raumausstatter, Maler und Lackierer und Fahrzeuglackierer.

Im Landkreis Reutlingen, der Landkreis mit den meisten Betrieben im Kammerbezirk, gab es auch die meisten Siegerinnen und Sieger: 31 Junghandwerker nämlich. Es folgen der Zollernalb-Kreis mit 17, der Landkreis Tübingen mit 15 und der Landkreis Freudenstadt und Sigmaringen mit jeweils 10 Siegerinnen und Siegern.

Für die Erstplatzierten des Wettbewerbs auf Kammerebene – 17 weiblich und 24 männlich – geht es nun auf Landesebene weiter. Den Landeswettbewerb richtet in diesem Jahr die Handwerkskammer Freiburg aus. Die Bundessieger werden am 13. Dezember 2019 in Wiesbaden geehrt.

Liste der Kammersieger 2019

Orthopädietechnik-Mechaniker

Josua Reinhardt in 72119 Ammerbuch bei Nusser & Schaal GmbH Orthopädietechnik in 72070 Tübingen

Maßschneiderin, Damen

Joanna Schröder in 72070 Tübingen bei H + W Couture Atelier GmbH Damenschneiderei in 72070 Tübingen

Augenoptikerin

Laura Falter in 72070 Tübingen bei Fielmann AG & Co. KG Augenoptik in 72070 Tübingen

Zweiradmechatroniker, Fahrradtechnik

Jan Siegfried Kugler in 72108 Rottenburg am Neckar bei Julius Trautwein Zweiradmechanikerbetrieb in 72072 Tübingen

Fahrzeuglackiererin

Sophie von Manowski in 72108 Rottenburg bei Schramm GmbH Karosserie und Lack in 72072 Tübingen

Glaser, Fenster- und Glasfassadenbau

Pascal Erath in 72108 Rottenburg am Neckar bei Dieter Erath Glaserei und Fensterbau in 72108 Rottenburg

Bäcker

Florian Hoffmann in 72116 Mössingen bei Bäckerei-Konditorei Padeffke GmbH in 72116 Mössingen

Raumausstatterin

Anne Hartmann in 72108 Rottenburg bei Reiner Grieb Raumausstattung e.K. in 72119 Ammerbuch

Metallbauer, Konstruktionstechnik

Aaron Gabriel Mayer in 72131 Ofterdingen bei Thomas Schelling Metallbau in 72147 Nehren

Friseurin

Shirin Vonbach in 72270 Baiersbronn bei Sina Hammann und Lena Kallenbach GbR Friseursalon in 72250 Freudenstadt

Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik

Melf Satzky in 72270 Baiersbronn bei Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG in 72250 Freudenstadt

Mediengestalterin Digital und Print

Sophia Gall in 72285 Pfalzgrafenweiler bei Werbung Gall GmbH in 72285 Pfalzgrafenweiler

Feinwerkmechaniker

Jakob Weis in 72285 Pfalzgrafenweiler bei Koch Pac-Systeme GmbH in 72285 Pfalzgrafenweiler

Land- und Baumaschinenmechatroniker

Steffen Wieland in 72296 Schopfloch bei Karl Wieland Landmaschinen in 72290 Loßburg

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Fleischerei

Anika Liehmann in 72293 Glatten bei Metzgerei Wiedmaier GmbH in 72293 Glatten

Maurer

Simon Märklin in 72348 Rosenfeld bei Märklin Baugeschäft GmbH & Co. KG in 72348 Rosenfeld

Kaufmann für Büromanagement

Benedikt Schwenk in 78736 Epfendorf bei Vötsch GmbH Isolierbetrieb in 72348 Rosenfeld

Mechatroniker für Kältetechnik

Simon Vancura in 72401 Haigerloch bei Henne GmbH Kälte-, Klimaanlagenbau in 72401 Haigerloch

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Karosserieinstandhaltungstechnik

Jonathan Haarig in 72336 Balingen bei Marcus Müller in 72406 Bisingen

Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik

Tobias Blumenstengel in 72770 Reutlingen bei Eberhardt Antriebstechnik GmbH in 72415 Grosselfingen

Schneidwerkzeugmechaniker, Schneidwerkzeug- und Schleiftechnik

Max Bartschat in 72469 Meßstetten bei Gühring KG in 72458 Albstadt

Fotografin

Jana Chiara Festini in 72458 Albstadt bei Ihr Bildermacher Lengerer e. K. Inh. Bozidar Bartolec Ebingen in 72458 Albstadt

Malerin und Lackiererin

Jasmin Wabiszewski in 72336 Balingen bei Michael Kriegel Maler- und Lackierbetrieb in 72474 Winterlingen

Konditorin

Sarah Bücheler in 88630 Pfullendorf bei Stefan Huthmacher + Michael Huthmacher GbR Konditorei in 72488 Sigmaringen

Stuckateur

Mathias Hipp in 78597 Irndorf bei Stuckateur und Tiefbau Hahn GmbH in 72510 Stetten a.k.M.

Müller

Christian Acker in 72505 Krauchenwies bei Getreidemühle Luz GmbH & Co. KG in 72525 Münsingen

Beton- und Stahlbetonbauer

Lukas Bach in 72585 Riederich bei F.K. SYSTEMBAU GmbH in 72525 Münsingen

Tischler

Lukas Klink in 72525 Münsingen bei Schwörer Haus KG in 72531 Hohenstein

Straßenbauer

Nick Kuchenbecker in 72584 Hülben bei Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG Straßen- und Ingenieurbau in 72555 Metzingen

Metallblasinstrumentenmacher Daniel Kößling in 72654 Neckartenzlingen bei Musikhaus Beck e.K. in 72581 Dettingen

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Bäckerei

Lilli Maria Döbler in 72660 Beuren bei Ladner's "OCHSEN-BECK" GmbH Bäckerei - Konditorei in 72582 Grabenstetten

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Florian Schöpfer in 70597 Stuttgart bei Ruoff Energietechnik GmbH in 72585 Riederich

Buchbinderin

Melina Lüders in 21335 Lüneburg bei Matthias Raum Buchbindermeister in 72587 Römerstein

Fleischer

Sven Mayer in 72766 Reutlingen bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in 72760 Reutlingen

Automobilkauffrau

Manuela Väth in 72770 Reutlingen bei Gleich Automobile GmbH Kfz-Technikerbetrieb in 72770 Reutlingen

Orthopädieschuhmacherin

Paulina Renz in 72810 Gomaringen bei Frank Renz Orthopädieschuhmacherbetrieb in 72793 Pfullingen

Kraftfahrzeugmechatroniker

Olaf Glowig in 72531 Hohenstein bei Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH in 72793 Pfullingen

Zahntechniker

Stefan Brotzer in 88512 Mengen bei Zahntechnisches Labor Büstrow GmbH in 88348 Bad Saulgau

Hörakustikerin

Jana Stein in 88348 Bad Saulgau bei Schmid Hörakustik e.K. in 88348 Bad Saulgau

Zimmerer

Rainer Frick in 88361 Eichstegen bei Manz Zimmerei GmbH in 88356 Ostrach

Holzbildhauerin

Jana Maier in 88512 Mengen bei Heimschule Kloster Wald in 88639 Wald

