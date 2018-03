Engagement Ideen für das BEGIZ gefragt

Reutlingen / swp

Die Stabsstelle Bürgerengagement lädt zu einem offenen Nachmittag in das BEGIZ (Begegnungs- und Integrationszentrum, Ringelbachstraße 195/41) am Samstag, 17. März, von 14 bis 18 Uhr, ein. Alle Interessierten sind eingeladen, gemeinsam Ideen zu sammeln, um die Nutzung der Räume weiter auszugestalten, damit das BEGIZ als Ort der Begegnung lebendig und vielfältig wird. Alle Räume stehen an diesem Nachmittag offen.

Das BEGIZ ist nicht nur die Außenstelle der Stabsstelle Bürgerengagement, sondern es befinden sich dort auch das Integrationszentrum, welches vom Diakonieverband und dem Landkreis geführt wird, und ein Büro des Sozialdienstes für Flüchtlingsbegleitung.

Die Wegbeschreibung findet man auf der Homepage.