Ein Gerücht verbreitete sich in den letzten Tagen in der Reutlinger Innenstadt: H&M schließe seine Filiale in der Wilhelmstraße.

H&M weltweit mehr als 5.000 Filialen

Das schwedische Textileinzelhandelsunternehmen, mit weltweit mehr als 5.000 Filialen, dementiert: „Zum aktuellen Zeitpunkt ist keine Schließung des H&M Geschäfts in Reutlingen geplant“, erklärt eine Unternehmenssprecherin.

1997 Eröffnung der Filiale in der Wilhelmstraße

Die Filiale in Reutlingen wurde am 3. April 1997 eröffnet und verfügt über 2.150 Quadratmeter Verkaufsfläche. Insgesamt arbeiten 72 Mitarbeiter in der H&M-Filiale in der Wilhelmstraße. Wegen des Lockdowns ist der H&M aktuell geschlossen.

Hoffnung auf Lockerungen des Lockdowns und Öffnungen