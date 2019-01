Kabarett Humor direkt vom Erzeuger

Reutlingen / Anja Weiß

Der Mann kann dichten und Wort verdrehen, dass es einem schwindelig wird. Willy Astor gilt gemeinhin als „Wortakrobat“ und das trifft es auch. In seinem neuen Programm „Jäger des verlorenen Satzes“ erzählt und singt er, was das Zeug hält. Er kalauert und gibt Nonsens von sich und das immer auf hohem sprachlichen Niveau und über der Gürtellinie. Ein feiner Zug in Zeiten, in denen Zoten für Quote sorgen und der Humor immer derber wird. Je lauter, desto besser: Das gibt es mit dem Münchner Komödianten und Musiker nicht, er tritt an mit dem Anspruch, zu unterhalten, Kurzweil und Unterhaltung stehen im Vordergrund und zwar handgemachte Unterhaltung: „Bei mir kommt der Humor noch direkt vom Erzeuger.“

„Das Omelette“ – ein Rührstück

Auch in der fast ausverkauften Stadthalle hilft er seinen Zuhörern, für mehr als zweieinhalb Stunden, ihre Sorgen und Nöte hinter sich zu lassen und dem Ernst des Lebens zu entfliehen, indem sie gebannt den Albernheiten lauschen, die Astor sich ausgedacht hat. Das sind viele: etwa ein Medley über schwer erziehbare Senioren, aber auch ein Song „Pubertier is in the house“ oder sogar ein „Rührstück“ von William „Schmeckt’s dir“ mit dem Titel „Omelette“ hat er sich ausgedacht in mehreren Akten. Da kommt es absolut sympathisch rüber, dass er seine eigenen Witze mag, „manchmal muss ich selber lachen“, entschuldigt er sich, als er über ein Wortspiel kichern muss. In der ersten Hälfte läuft er sich noch warm, nach der Pause aber geht es dann Schlag auf Schlag. Mit „Frag doch mal den Ole“ legt er los, eine Nummer, die er nach dem Genuss eine Flasche Rotwein geschrieben hat. Herausgekommen ist dabei eine Mischung aus promillehaltigem Blödsinn und schalkhafter Dichtkunst. Das Publikum wird auch schön mit einbezogen: Satzlücken mit Vornamen ergänzen hieß das Spielchen. Eines, das nicht nur die Besucher, sondern auch den Kabarettisten erfreut. Beispiel gefällig: „Ich hab mir eine Jacht gekauft, bei dem Preis war noch....“. Lösung: „Der Anker drin, also Annkatrin.“ Auch mit der Promi-WG geht er in die Vollen. Hatte er doch dort einst ein Zimmer und mit ihm allerlei Stars, die, so blickt er zurück, seien charakterlich recht unterschiedlich gewesen: „Der Niki Lauda, der Ben Stiller, und der Till eben der große Schwaiger.“ Die Nähe zum Publikum sucht Astor auch so des Öfteren, plaudert mit den Gästen in der ersten Reihe, ein Paar erzählt, es habe drei jugendliche Kinder, 13, 14 und 16 Jahre. „Andere Hobbies hattet ihr damals nicht?“ kommt prompt die Rückfrage.

Manche Gags zünden auf Anhieb, um andere zu kapieren, braucht es eine Weile und einige gehen einem in dem Feuerwerk sicher durch die Lappen. Gut durchdacht sind sie allesamt, an manchen Gags sitze er Tage, sagt der Sprachkünstler Astor. Immer dabei: ein Notizbuch, in dem Ideen niedergeschrieben werden, auch solche, die das Publikum ihm zuruft.

Doch seine Nonsensreime sind nur das eine – seine Musik und tiefsinnige Gedanken sind das andere. Zum Ende des Programms schlägt Willy Astor nämlich Töne an, die man so von ihm kaum kennt. So zeigt er klar Kante gegen die AfD mit kritischen Äußerungen gegen Gauland und rechte Umtriebe. Auch sein Können als Liedermacher stellt er unter Beweis. Geprägt von den Beatles oder Reinhard Mey schlägt er leise, nachdenkliche Töne an. War zuvor noch lautes Lachen und Johlen angesagt, wird’s gegen Ende ganz ruhig im Publikum. Gebannt lauschen alle Astor, der berichtet, wie schwer es ihm fällt, dem schnellen Tempo dieser modernen Welt zu folgen. Doch es kann gelingen, wie er mit der letzten Zugabe beweist: Ein Instrumentalstück von der CD „Sound of Islands“, das einen erdet. Und so entlässt Willy Astor sein Publikum mit guter Laune und entspannt in die Nacht.