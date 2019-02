Hülben Hülben: Beck feiert Jubiläum auf Messe

Hülben / swp

In der vergangenen Woche waren auf dem Nürnberger Messegelände die Tore zur Internationalen Spielwarenmesse geöffnet, wenngleich nur für das Fachpublikum. Im 70. Jahr ihres Bestehens ist die Firma Beck Spielwaren aus Hülben dort bereits zum 50. Mal vertreten – zwei Jubiläen in einem also. Für die Treue zur Nürnberger Messe konnte Geschäftsführer Heinz Benner vor Ort sogar eine Auszeichnung vom Vorstandsvorsitzenden der Spielwarenmesse, Ernst Kick, entgegennehmen.

Das klassische und traditionelle Holzspielzeug von Christof Beck Spielwaren ist vielfach ausgezeichnet worden, denn verwendet werden nur beste Rohstoffe. Es werden nur heimische und nachwachsende Hölzer verwendet, weswegen schon mehr als 80 Artikel aus dem Hause Beck vom Arbeitsausschuss Kinderspiel + Spielzeug das Prädikat „spiel gut“ erhalten haben.

Das Unternehmen mit Sitz im Biosphärenreservat Schwäbische Alb wird in der dritten Generation familiengeführt. Die 20 Mitarbeiter entwickeln und fertigen einfache und dennoch fantasievolle Spielwaren aus Holz. Kinder, aber auch Erwachsene, werden angeregt, ihre Vorstellungskraft und Fantasie auszuleben und sich eine eigene Spielwelt aufzubauen.

Kunden halten seit Jahrzehnten die Treue und kommen aus aller Welt, zum Beispiel aus Japan, Korea, Singapur oder den USA. Produziert wird aber nach wie vor zu 100 Prozent in Deutschland.

Dabei bleibt Beck Spielwaren seinen Grundsätzen immer treu: Alle Spielwaren, die die Produktionshallen in Hülben verlassen, müssen langlebig, nachhaltig und hochwertig sein. Dort gibt es übrigens auch einen Lagerverkauf, der täglich geöffnet ist.