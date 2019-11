Am kommenden Dienstag will der Reutlinger Gemeinderat das geplante „Hotel im Bürgerpark“ einen weiteren Schritt voranbringen. Das Gremium berät und diskutiert den Auslegungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „1. Änderung Bruderhausgelände (Hotel)“. Betrachtet man die Debatten und Entscheidungen der vergangenen Monate, ist zu erwarten, dass eine deutliche Mehrheit des Kommunalparlaments den Auslegungsbeschluss billigen wird. Damit beginnt auch die Beteiligung der Öffentlichkeit.

Nicht unumstrittenes Projekt

Seit Donnerstagnachmittag beleuchtet eine Ausstellung im Rathaus-Foyer anhand von Plänen und eines Modells, wie es zum jetzigen Entwurf, der in der Bevölkerung durchaus kontrovers diskutiert wird, gekommen ist. Das Hotel biete, ist Thomas Keck überzeugt, gleich in mehrfacher Hinsicht „große Chancen für unsere Stadt“. Die Nähe eines leistungsstarken Hotels werde sich, so der Oberbürgermeister, positiv auf das Tagungsgeschäft in der Stadthalle auswirken.

Prof. Arno Lederer, der als Fachpreisrichter das Bauprojekt von den Anfängen an begleitet hat, sieht im jetzigen Entwurf eine deutliche Verbesserung des Städtebaus. Der Hotelturm, der eine hochwertige Fassade benötige, bilde eine Einheit mit der Stadthalle. Zudem werde der Turm schlanker als geplant.

Der Campanile, der „sich zum Himmel hin auflöst“, hat es auch Max Dudler angetan. Reutlingen schaffe im Bürgerpark einen Ort, der für die Zukunft der Stadt wichtig sei, sagte der Architekt und lobte die Transformation von Geschichte zu einem Ensemble.

Vier-Sterne-Hotel

Wolfgang Scheidtweiler, Unternehmer aus Pforzheim, wird das Vier-Sterne-Hotel bauen. Die Randbebauung zur Eberhard- und Konrad-Adenauer-Straße werde als Schallschutz für den Hotelturm gebraucht. Ein Hochhaus zu bauen, sei wesentlich teurer, betonte Scheidtweiler, der die „mustergültige Zusammenarbeit“ mit der Stadt lobte.

Der Pforzheimer Unternehmer ist ebenfalls überzeugt, dass eine Stadthalle, sofern es sich nicht um eine Konzerthalle handle, ein angedocktes Hotel benötige. „Dieses Hotel muss sein. Was Besseres können sie da nicht haben“, sagte Scheidtweiler, der sich am Dienstag eine 100-prozentige Zustimmung im Gemeinderat wünscht.

160 Zimmer im Turm

Im rund 50 Meter hohen Hotelturm werden rund 160 Zimmer untergebracht, die attraktive Ausblicke auf die Altstadt, zur Achalm oder auf die Schwäbische Alb bieten. Auf dem Dach des Turms ist ein Schwimmbad geplant. Im L-förmigen Boardinghaus sind 48 Zimmer beziehungsweise Serviceappartements vorgesehen. Dazu kommen noch verschiedene Konferenz- und Fitnessräume sowie ein Gastronomiebereich mit Hausbrauerei und eine öffentliche Toilette. Konkrete Zahlen zu den Baukosten konnte der Bauherr am Donnerstag nicht nennen. Nachhaltig soll der Bau werden wahrscheinlich mit einer Außenhaut aus Kalkstein.

Inbetriebnahme 2023

Wie sieht der weitere Zeitplan aus? Baubürgermeisterin Ulrike Hotz, die kurz die unterschiedlichen Phasen des „sehr komplexen Verfahrens“ rekapituliert hatte, geht davon aus, dass der Gemeinderat den Satzungsbeschluss noch vor der Sommerpause im kommenden Jahr fasst. Der Spatenstich könnte dann, so Bauherr Scheidtweiler, im Frühjahr 2021 erfolgen. Zwei Jahre später könnten dann die ersten Gäste ins Hotel einchecken.