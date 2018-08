Pfullingen Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall mit Traktor

Pfullingen / swp

Am Dienstagnachmittag hat sich gegen 17.20 Uhr auf der Kreisstraße

6729 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein hoher Sachschaden entstanden ist. Ein 34-jähriger Traktorfahrer beabsichtigte kurz vor der Abzweigung zum Parkplatz "Tannenwald", die Kreisstraße 6729 zu überqueren. Dabei übersah er die von links aus Pfullingen kommende, 31-jährige Fahrerin eines neuwertigen Opel Insignia. Der Traktor streifte den Pkw mit seiner vorderen Aufhängung so stark, dass er die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigte. Verletzt wurde dabei niemand. Während an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug ein geringer Sachschaden entstanden war, wird der Schaden am Auto auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.