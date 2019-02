Konzert Hörbare Begeisterung, tolle Klangpracht

Reutlingen / Susanne Eckstein

Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 9 genießt einen Sonderstatus: Sie beschließt seinen Sinfonienzyklus mit einer Neuerung, einem großen Chorfinale. Solche grandiosen Chöre kannte man bis dato allenfalls aus geistlichen Oratorien wie Händels „Messias“ – Beethoven nahm dafür jedoch einen profanen Text, nämlich Schillers „Ode an die Freude“. Ursprünglich war es ein Trinklied; manche Zeitgenossen sollen das Stück als „heidnisch“ abgelehnt haben. Der späteren Heiligung als weltlicher Hymnus tat dies keinen Abbruch.

Das Finale der „Neunten“ hat eine kleine Vorgängerin, nämlich Beethovens Chorfantasie op. 80. Sie nimmt schon das Freude-Thema vorweg, ist aber zugleich ein Klavierkonzert mit „fantasierter“, also von Beethoven improvisierter Einleitung. Manche Musikliebhaber finden sie sogar schöner als die Neunte.

Nun konnte man direkt vergleichen: Martin Künstner und die Seinen nahmen sich beide Werke vor, zumal diese denselben Aufwand an Mitwirkenden samt Solisten erfordern und im großen Saal der Stadthalle den richtigen Rahmen finden.

Die Chorfantasie ging der „Neunten“ mit Magdalena Müllerperth am Flügel voraus. Hier konnte man eine junge Pianistin erleben, die sich stilsicher in Beethovens Partitur einfühlte und diese schlüssig strukturierte. Ihre unbändige Vitalität fand einen Gegenpart im Philharmonia Chor, der gemeinsam mit den Musikern der Württembergischen Philharmonie die in Noten und Text herausgehobene „Lieb‘ und Kraft“ der Kunst unter Martins Künstner Leitung schwungvoll in die Tat umsetzte.

Chorsinfonische Verzückung

Danach wurde das Programm spontan erweitert: Magdalena Müllerperth spielte für das begeisterte Publikum als Solo-Dreingabe eine der Ungarischen Rhapsodien von Franz Liszt, bearbeitet von Volodos. Keine Kleinigkeit, sondern ein pianistisches Feuerwerk erster Güte, mit dem sich die Pianistin in virtuoser Ausdrucksfülle austobte und den Saal zum Jubeln brachte.

Manchmal könnte man meinen, Beethovens „Neunte“ bestünde nur aus dem Finale. Die drei Sätze davor wirkten auch hier nur wie eine Vorbereitung auf den Schluss- und Höhepunkt. Künstner und das Orchester boten in den Sätzen eins bis drei eine eher sachliche Darstellung: mit allen Reibungen, Ecken und Kanten, die die Partitur bereit hält, samt unbarmherzigem Paukendonner. Dem langsamen Satz ließen sie zurückhaltendes Ebenmaß angedeihen.

Um so glänzender gelang der berühmte Finalsatz. Martin Künstner gab ein straffes Tempo vor, der groß besetzte Philharmonia Chor folgte mit hörbarer Begeisterung und mächtiger Klangpracht; sowohl die Männer- wie die Frauenstimmen waren extrem gefordert und leisteten Gewaltiges.

Die Vokalsolisten Christine Reber (Sopran), Josy Santos (Alt), Johannes Petz (Tenor) und Siegfried Laukner (Bass) setzten stimmliche Glanzlichter, nicht nur einzeln, sondern auch im Ensemble. Das „Seid umschlungen, Millionen!“ galt für alle: Solisten, Chor und Orchester umarmten sich und Beethoven musikalisch in höchster Ekstase.

Dabei gelang ihnen das Kunststück, bei aller Klanggewalt die Schönheit des Tons hochzuhalten; die chorsinfonische Verzückung teilte sich so unmittelbar dem Publikum mit, das mit Jubel und anhaltendem Applaus antwortete.